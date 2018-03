El debut de Ramón Sánchez con el Sonsonate firmado con un triunfo

Un gol del jamaiquino Mackaully Tulloch se tradujo en triunfo para el Sonsonate, que tuvo que soportar el huracán de llegadas del Chalatenango en la jornada 11 del Clausura 2018.

El triunfo del miércoles pasado ante los chalatecos fue el primero para los cocoteros de la mano de Ramón Sánchez, quien aseguró que su equipo ha mejorado anímicamente.

“La parte mental es la que hemos trabajado, tenemos más tiempo de trabajo en base a los tres puntos, esto motiva. Si no excelente, pero vale la pena mencionar que el equipo no baja los brazos. Hay situaciones complicadas por no conseguir los resultados que ellos han querido, han trabajado para eso, los resultados no han llegado, pero este triunfo genera oxígeno”, analizó el timonel.

Enfatizó que hay aspectos por mejorar, pero que, “el resultado fue positivo, el accionar de ellos a lo mejor no es el que nosotros queremos todavía, pero todos están comprometidos”.

APOYO PARA TULLOCH

Sobre el aporte de Tulloch, abonó que fue importante que anotara en un partido que peleaban por sacar ventaja del Audaz, último de la tabla acumulada.

“Fue importante que marcara un gol porque la gente como que se mete mucho con él. Para mí es un jugador tranquilo, tiene sus condiciones y tiene su carácter, cosas negativas como cualquier jugador, para eso fui llamado, para saber manejar ese tipo de situaciones. Lógico que a él lo trajeron porque se supone que era el que metería los goles, pero el fútbol moderno es diferente, los goles los puede meter cualquiera, esos detalles son los que van extra en el jugador”, expuso Sánchez.

Tras el gane, los cocoteros se ubican en el noveno lugar de la acumulada con 34 puntos, cuatro unidades más que el Audaz, duelo del sótano.



LOS GOLEADORES

A continuación, la lista de goleadores del Sonsonate en el Clausura 2018.

JUGADOR GOLES

Mackauly Tuloch 4

Danny Torres 2

José Rivera 2

Rafael Burgos 1

Geovanny Zavaleta 1

Christian Sánchez 1