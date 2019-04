El dardo de Zinedine Zidane a Gareth Bale

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, mostró su descontento con el delantero galés Gareth Bale en la rueda de prensa posterior a la derrota con el Rayo Vallecano por 1-0, en la Liga, ya que al preguntarle sobre el rendimiento del jugador, no se atrevió a defenderlo.

Preguntado por Bale, el técnico francés no justificó su imagen y no respondió si tiene la cabeza en el Real Madrid. "No lo sé, le tenéis que preguntar a él", respondió con seriedad.

También se mostró molesto con el rendimiento del cuadro blanco: "Me gustaría que acabara ya la temporada pero tenemos que jugar tres partidos y haciendo otra cosa, no podemos dar todos esta imagen. Yo el primero, lo que pensé no ha salido nada".

Leé el resto de críticas de Zidane a su equipo, sobre el que dijo que tiene que "pedir disculpas".

"Tenemos que respetar al fútbol, al club y acabar jugando mejor porque lo de hoy no puede ser. Hoy (domingo) no puedo defender a mis jugadores. Es la realidad. No se puede jugar así y no son solo ellos, yo soy el responsable y el que prepara un partido en el que se hace todo lo contrario", añadió.