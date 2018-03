El dardo de Dani Alves al Real Madrid

CARDIFF. El futbolista de la Juventus Dani Alves aseguró hoy que "no hay favorito" para la final de mañana de la Liga de Campeones ante el Real Madrid y recordó que en 1998 el equipo blanco derrotó a su conjunto en la final "con un un gol en fuera de juego"."No es el enfrentamiento de Alves contra el Real Madrid, sino la Juventus contra el Real Madrid.No todo el favoritismo es para ellos.No pensamos en el que en el 98 nos ganaronen la final con un gol en fuera de juego. Vamos con el respeto adecuado, pero sin miedo, con la ilusión y las ganas de cumplir el objetivo", manifestó el brasileño en rueda de prensa.En Cardiff apareció un Alves reflexivo y la referida fue la única alusión notable al equipo rival por parte de un jugador con pasado en el Barcelona y declarado "antimadridista".Para Alves, "es algo muy especial poder vivir este día, poder estar al lado de trandísimos jugadores disputando una final nuevamente de Champions League con todo el mundo del fútbol viéndolo"."Somos unos privilegiados de estar aquí y tenemos que disfrutar este momento e intentar que la noche sea muy especial", añadió.Alves despreció el significado de que la Juventus haya perdido seis de las ocho finales de la Liga de Campeones disputadas."La historia sólo sirve para llenar páginas. La historia se hace en cada momento y cada día hay que intentar poner páginas nuevas en esta historia. La vida me trajo a este equipo para intentar vivir un sueño que yo viví hace un tiempo y ellos no pudieron vivir", insistió.Alves reflejó su deseo de ganar el título también como homenaje para el veterano arquero Gianluigi Buffon. "Un jugador de la grandeza de 'Gigi' podría añadir una historia de oro en el fútbol. Conmigo no ficharon una estrella, sino un trabajador que quería vivir un sueño con ellos. Nos falta un poquitomás y tenemos que aprovechar la oportunidad de hacer el sueño realidad. Quiero ganar un título con Buffon antes de que se retire del fútbol", confesó.Alvesse declaró incapaz de dar un consejo a los miembros de su plantel. "Yo puedo dormir y aconsejaría a mis compañeros que durmieran bien porque el partido de mañana será muy duro.No soy nadie para aconsejar, y menos a gente que ha ganado tantas cosas importantes, pero soy un eterno aprendiz para aprender de ellos", dijo.Para el lateral juventino, su equipo crece desde el colectivo. "Esa es la fortaleza de nuestro club, que contamos vivencias y nos lleva a estar unidos. Sólo hay un camino, estar juntos y llevar el objetivo a casa. Nuestra fuerza es esa, el equipo, y así tendremos la chance de llevarnos la Copa a casa", relató.Para Alves, su motivación en el día a día está en hacer mejores a los demás. "Cuando se hace un deporte de equipo, es que el equipo gane. Quiero estar a la altura de mis compañeros, que ellos jueguen cada vez mejor. Eso es lo que me apasiona, que las personas que me rodean sean un poco mejores. Quiero luchar junto a mis compañeros por este gran sueño", declaró.Y agregó: "Venimos aquí con respeto al rival por su historia y sus jugadores, pero sin miedo a fallar".Finalmente, Alves se despidió con un deseo: "No debemos estar ansiosos por jugar este partido. Tenemos una rutina que nos ha llevado hasta aquí y debemos seguir nuestra línea".