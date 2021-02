El consejo de Blanco a Narciso Orellana y el mensaje a Salcedo, jugador de Tigres

El ex delantero del Alianza Oswaldo Blanco jugará en el equipo Palmaflor de Cochabamba en la primera división de Bolivia, según confirmó este jueves en el programa Güiri Güiri al Aire, espacio radial donde el colombiano reveló el consejo que le dio al volante albo Narciso Orellana, además de recordar su roce con Carlos Salcedo, futbolista de Tigres y finalista del Mundial de Clubes 2021.

"Estoy en Cochabamba, Bolivia, una nueva oportunidad. Estoy en el Palmaflor de Cochabamba, equipo que clasificó hace un año", dijo el delantero colombiano a la mesa más redonda.

Rodrigo Arias preguntó a Blanco a qué jugador recomendaría para algún equipo en Suramérica y no dudó en mencionar a Narciso Orellana.

"Chicho Orellana tiene todo. Chicho tiene de Gattuso y de Pirlo, es uno de los jugadores que más me sorprendió a mí. Sabés lo que le falta a Chicho y se lo dije antes de venirme, vos te la tenés que creer y experimentar salir, vos necesitas salir de El Salvador, de la comodidad. Alianza es lo más grande de El Salvador, pero tienes todo para triunfar en otro país y te lo dice un extranjero", mencionó Oswaldo Blanco.

Desde la ciudad boliviana, Blanco también habló del partido de los albos contra Tigres en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Cristian Villata recordó que el 2020 fue muy duro para los jugadores extranjeros debido a la pandemia.

"El tema de la altura fue complicadito, ya llevó 14 días de estar entrenando fuertemente con el equipo recibí hace una semana un rodillazo que me hizo un desgarrito fibrilar. El fútbol se está actualizando mucho acá, hay refuerzos y los equipos se están reforzando muy bien y vinieron varios jugadores colombianos.

"Ahora la incursión del Manchester City en el equipo del Bolívar de La Paz y eso va a hacer crecer mucho este fútbol", amplió.

El suramericano además reveló que supuestamente un dirigente le envió un mensaje luego que su ex equipo ganó la final y levantó la copa número 15.

"Antes me pusieron un texto que decía 'sin vos salimos campeón', eso me lo dijo un dirigente"...Dios lo sabe y el hincha agradecido sabe que mi granitito de arena lo puse, pero a mí me alegra y soy una persona muy agradecida y si tengo esta oportunidad es porque Alianza confió en mí, pude demostrar y acá estoy. No tengo nada que decir, pero si pasaron cosas que le duelen a uno", expresó Oswaldo.

Al ser consultado sobre qué le faltó a Alianza para dar ese paso de dejar fuera al Tigres y meterse a cuartos de final de la Concachampions en febrero de 2020, Oswaldo no dudó en afirmar que fue tema mental.

"Yo creo que es un tema de convencimiento, ha pasado en otra donde nos hemos quedado fuera en los últimos minutos, es más mental que otra cosa. Alianza es un club para pelearle y lo demostramos con equipos como Tigres que lo pusimos a temblar. Creo que es un poco más de convencimiento", reforzó.

Durante la plática salió el tema del roce que Oswaldo Blanco tuvo con Carlos Salcedo, jugador del Tigres, quien le preguntó al colombiano cuánto ganaba en el fútbol salvadoreño en una acción que trascendió como un intento por provocar o desconcentras al colombiano.

"Ves como cambian las cosas y que le pregunte a Lewandowski (cuánto gana), creo que ni la va a entender porque no habla español", dijo el futbolista suramericano que agregó que es inspirador enfrentar ese tipo de partidos.