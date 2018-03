El codazo de Gerson Mayén a Raúl Renderos no fue sancionado

El codazo de Gerson Mayén, mediocampista del Santa Tecla, a Raúl Renderos, capitán del FAS, no fue mencionado ni sancionado en el acta de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT correspondiente a la fecha 16 del Clausura 2018, que inicia hoy.

La agresión de Mayén fue durante el partido del domingo anterior que el Santa Tecla ganó por 2-0 al FAS, en el estadio Las Delicias, por la fecha 15 del torneo.

Así fue el codazo de Gerson Mayén a Néstor Raúl Renderos:

Sr. @GMayen14, pensábamos que tenía un poco más de clase, que era un jugador diferente, pero no. pic.twitter.com/zFC2FxrVOo — Mundo FAS (@MundoFASTV) 26 de marzo de 2018

Luego del golpe, Raúl Renderos expresó que esperaba que la Comisión Disciplinaria tomara en cuenta el suceso, pero esta no lo hizo porque el árbitro del partido, Joel Aguilar Chicas, no lo incluyó en su informe.

Consultado sobre el tema, Miguel Alfaro, miembro de la Comisión Disciplinaria, explicó que la acción no está en el acta debido a varios factores, entre estos que Chicas no reportó el incidente en su informe ni el FAS presentó alguna queja formal sobre el tema.

“Nosotros fallamos conforme, en un principio, al informe arbitral y este no dice nada de la conducta del joven Gerson Mayén. Joel comentó que hasta después vio un video y nosotros no podemos sancionar, aunque la ley nos faculta sancionar de oficio, en base a un video. No es un video de un canal televisivo y si fallamos conforme a ese video nos exponemos a que a partir de ahí cualquier toma de redes sociales habría que sancionarla”, comentó Alfaro.

EL FAS NO APELÓ

El miembro de la comisión recordó que la normativa establece que para sancionar primero está el informe arbitral, auxiliares, visores, comisarios y al final las pruebas audiográficas.

“Sería mejor que el FAS apelará la acción y nos presentará algo, porque nos vendría una serie de acontecimientos que en ocasiones hasta podrían ser montajes y no tenemos los medios para decir vamos a grabar y todo eso es limitante para dar un fallo”, reforzó Alfaro.

Según Alfaro, este no es tema cerrado y el cuadro tigrillo podría interponer alguna solicitud sobre el punto.

“Cuando vemos el video el línea va corriendo y enfocado hacia la jugada y se para cuando el jugador ya está caído. La Federación (FESFUT) está de vacación y vamos a esperar a que FAS presente algo formal”, dijo Alfaro.

Sobre el golpe, Renderos expresó que esperaba alguna sanción. “El video está claro y quiero hacerle un llamado al Comité Disciplinario para que tome cartas en el asunto. Es lamentable. Una jugada antes tuvimos un encontronazo, pero fue una jugada normal, donde yo le bajo el pie, pero son provocaciones normales que pasan. Jamás me lo esperé, menos de él. Si el árbitro lo ve era roja”, comentó el capitán tigrillo.

Mayén reaccionó ante las declaraciones del capitán del equipo santaneco. “Él (Renderos) sabe lo que hizo, que no venga a hacerse el inocente. Yo no hago eso, pero sí, uno se molesta por una provocación. Soy un jugador que es raro que haga estas cosas. La verdad es que cuando pegan sin balon, te da rabia", apuntó el volante del equipo tecleño que además admitió que no debió haber reaccionado de esa forma.