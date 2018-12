El campeón goleador del Águila está en la reserva

Bryan Manrique Paz Ayala es el campeón goleador en la categoría de reservas del fútbol nacional. Anotó 18 goles en la temporada regular y lleva cuatro años jugando en el Águila.

Comenzó a jugar en la sub 17 de la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado (ADFA) de La Unión y quedó como campeón goleador en dos ocasiones.

Tiene el gol en la sangre, pero él acepta que su tanto más significativo fue el que marcó cuando debutó en el primer equipo emplumado, aunque eso no bastó para que lo ascendieran a la máxima categoría.

Bryan hace sus últimos torneos en la reserva, debido a que está por sobrepasar la edad permitida (sub 20) y la afición migueleña pide que lo suban al primer equipo.

DIO EL BOLETO A SEMIFINALES

El Águila enfrentó al FAS en los cuartos de final del actual torneo de reservas y Bryan logró anotar dos goles. Los emplumados ganaron 3-1 y pasaron a semifinales.

El técnico de la reserva, Héctor Manuel Acevedo, destacó el aporte de Bryan y dijo que el objetivo del equipo es colectivo. "Queremos llegar a la final y pelear por el título", resumió.

“Durante el torneo he obtenido mucha experiencia, porque me dieron la oportunidad de jugar en la mayoría de partidos. Me siento muy feliz porque es un buen grupo, nos apoyamos todos y es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos”, dijo Luis Pineda, volante izquierdo de los emplumados, sobre su estancia en semifinales.

La semifinal la disputarán ante el Santa Tecla.