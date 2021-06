El camino de los "Sugar Boyz", próximo rival de la selección

San Cristóbal y Nieves tuvo un paso sólido en el grupo F de estas eliminatorias. El saldo para aquella selección fue de tres triunfos y una derrota con ocho goles a favor y únicamente dos en contra.



Le sacó un punto a Trinidad y Tobago, equipo que se desinfló en la penúltima fecha y dejó escapar el boleto a la siguiente ronda. San Cristóbal dejó en el camino no solo a los triniteños, sino también a Puerto Rico, Guyana y Bahamas.



Nieves pasó por encima prácticamente de todos sus rivales y solo Trinidad consiguió ponerle freno en la última fecha, en la que cayó 2-0 pero ya todo estaba decidido.



Los "Sugarboyz" como se le conoce al próximo rival de la selección es un equipo más complicado, tal como ya lo destacó Hugo Pérez tras el último triunfo. "Este será un rival más complicado que los dos anteriores y no podemos relajarnos. Todavía no hemos conseguido nada", detalló el técnico nacional.



Mientras que en San Cristóbal, la prensa ha destacado que su selección llegaba con un sólido panorama que se vio truncado por la última derrota. "a pesar de la derrota, el equipo de St. Kitts-Nevis permaneció en la cima de la tabla del Grupo F y pasó la siguiente ronda de partidos", destacó el medio Zizo de San Cristóbal, que esperan con ansias la llegada de El Salvador debido al crecimiento que los locales han tenido y la motivación que genera estar a dos partidos de la octagonal final.



San Cristóbal es un rival más complicado que los anteriores porque además cuenta con jugadores con mayor cartel en el fútbol profesional. Su capitán Lois Maynard, por ejemplo, milita en el Stockport County de una de las divisiones de ascenso de Inglaterra.



Hay otros nombres que destacan como el atacante del Kiddeminster Harriers, Omari Sterling-James, que es uno de los referentes goleadores de este equipo y también de los experimentados en etapas eliminatorias.



Pero en términos generales, la selección de San Cristóbal ha tenido poco que celebrar en sus años de existencia. Nunca ha clasificado a una hexagonal y por ende, tampoco a una Copa del Mundo.



Su mejor resultado deportivo ha sido un segundo lugar en la Copa Caribe y fue en 1997. Desde entonces el equipo ha naufragado en una serie de procesos en una lista en la que su principal entretenimiento no es el balompié. Los Sugarboyz siguen intentando darle vuelta a su rostro a nivel internacional.