El calvario de lesiones de Diego Chavarría lo deja fuera del Clausura

Hace una semana, Diego Chavarría fue titular con FAS ante Sonsonate por Copa El Salvador. En una jugada desafortunada, el volante cargó el peso de su cuerpo sobre la rodilla derecha. La acción tuvo consecuencias.

Tras realizarse una resonancia magnética se conoció el resultado: rotura de ligamento cruzado anterior en la pierna derecha. Pasará por el quirófano y estará tres meses en recuperación, según el equipo. Se pierde lo que resta del Clausura 2019 y la Copa El Salvador.

Chavarría comentó que está en trámites de presentar el seguro médico para tener una fecha de operación. ''Gracias a la directiva de FAS por estar pendiente de mí, ayudándome con la agilización de los trámites del seguro médico'', dijo.

Chava reconoció que no ha sido fácil este momento pero lo ha sobrellevado: ''Dios me da fuerza para creer que regresaré fuerte de esto, mi familia siempre está conmigo, siento ese apoyo del equipo. Haré una buena recuperación''.

Diego es un jugador que siempre ha mostrado profesionalismo en todos los equipos que ha integrado. ''Siempre me he cuidado con los entrenos, la alimentación, el descanso. He tratado de ser un ejemplo para los jóvenes. Desde los 16 años juego profesionalmente y esta es mi peor lesión'', lamentó.