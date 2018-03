El berrinche de Cristiano Ronaldo luego de la derrota en el clásico

Luego de la derrota, uno de los más afectados fue el portugués Cristiano Ronaldo, quien pese a no tener un gran partido sí resintió el rendimiento de su equipo sobre los últimos minutos, lo que le costó la derrota ante el Barcelona en el clásico español.Evidentemente molesto, el delantero reclamó airadamente por los errores de sus compañeros.Las cámaras captaron como en el gol de Lionel Messi sobre el último minuto, Ronaldo patalea, tira puñetazos airadamente y reclama por las facilidades brindadas en el tanto, pese a que no fue su noche y no pudo marcar como en otras ocasiones.Así fue grabado ese momento: