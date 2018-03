El barcelonismo está angustiado por una posible salida de Messi

BARCELONA, ESPAÑA. Cuando todavía no terminan de digerir la marcha del crack brasileño Neymar, los hinchas del Barcelona añadieron ahora una nueva fuente de angustias que lleva el nombre de su gran ídolo, Lionel Messi, y la aterradora posibilidad de verlo emigrar.Hace poco más de una semana, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ofreció un análisis que ni mucho menos sonó descabellado: "Hasta ahora se veía todo como algo imposible. Ahí está la lista de las cláusulas de rescisión del Barcelona. Leo Messi: 300 millones de euros (354 millones de dólares). Dentro de un mes parecerá que pueda ser posible".No tuvo que esperar a que pasara un mes y el domingo "Canal Plus Francia" aseguró que el Manchester City está estudiando la posibilidad de ficharal astro del Barcelona con el pago de esa cantidad que en otros tiempos hubiera sido prohibitiva. Ya no con los jeques, como demostró el Paris Saint-Germain con Neymar.La intranquilidad de la afición azulgrana aumenta a cada día que pasa por muchos motivos y por primera vez comienza a temer que la posiblidad de ver un Barcelona sin Messi sea real. Y no le vale siquiera que el club anunciara hace semanas que tenía un acuerdo firmado.La cuestión es que la propia directiva del club catalán alimentó el desasosiego porque ni sus propios dirigentes acertaron a afirmar con rotundidad que Messi hubiera renovado. Tampoco lo sabe su entrenador, ErnestoValverde, según reconoció él mismo el sábado.Después de declaraciones contradictorias de variosdirectivos, el director deportivo del Barcelona, Robert Fernández, manifestó el domingo:"El acuerdo es total por las dos partes. Intentamos buscar un momento para firmar".Efectivamente, el acuerdo no está firmado por el futbolista, por más que sus representantes, con su padre Jorge a la cabeza, hayan llegado a un compromiso. Pero falta la rúbrica del jugador, que termina contrato en junio del próximo año.Un precedente obliga a extremar la precaución. El Sevilla anunció públicamente el 10 de julio que el internacional español Vitolo llegó a un acuerdo para renovar su contrato por cinco años, pues así se había negociado con el padre y sus representantes. Pero faltaba la firma del protagonista. Y dos días después el jugador firmó por el Atlético de Madrid.Ahora todo pareceterreno abonado para la especulación. Hay quienes dicen que Messi no está contento con la directiva ni con el equipo que tiene. Otros afirman que el argentino está tan vinculado al Barcelona que nunca lo traicionará. También hay quienes avisan del poder de persuasión que tiene Josep Guardiola, el técnico del Manchester City, sobre el crack azulgrana.Por si no hubiera elementos suficientes de tensión, el entorno del Barcelona vive agitado con un proceso democión de censura abierto contra su presidente, Josep María Bartomeu, y un ambiente que casi parece pre-electoral.Así, el antiguo presidente y candidato Joan Laporta se refirió el domingo al asunto de Messi con un tuit detintes casi trágicos: "Si queremos que Messi siga a gusto en el Barça tenemos que echar a Bartomeu inmediatamente".