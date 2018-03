El baile de Deulofeu que emociona las redes sociales

El jugador del Barcelona Gerard Deulofeu es una sensación en estos momentos en las redes sociales, pero no necesariamente por lo que está mostrando en cancha sino por lo que hace fuera de ella.Y es que el extremo blaugrana sorprendió en las últimas horas por un vídeo que ha revolucionado las redes sociales en el que se le ve moviéndose frenéticamente al compás de música electrónica, lo que causa incluso la risa de un amigo suyo que lo grabó.El vídeo aparentemente no es de su época más reciente en el club y de hecho se maneja en la prensa española que el material sería de su época en La Masía -la cantera culé-, pero para que lo juzgués, te dejamos que lo veás.Por otra parte, el delantero de 23 años no se ha manifestado sobre el curioso vídeo, pero seguramente -y ante la falta de minutos en el último partido de Liga de Campeones ante el Sporting-, ya tendrá más tiempo para hablar.