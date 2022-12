El arquero croata revela que conoce a Dibu Martínez como nadie y confieza: “Es el mejor de la Premier”

Lovre Kalinic es un arquero croata, de 32 años. Es gigante: mide 2,01 metros y fue uno de los protagonistas del Mundial 2018, cuando Croacia se consagró subcampeón. Ahora, es el dueño del arco de Hajduk Split, una entidad del fútbol local. El 2 de noviembre pasado se quedó fuera de Qatar: ahora está en pleno período de recuperación, luego de confirmarse que sufrió ante Lokomotiva Zagreb la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Cuando Danijel Subasic se retiró de la selección croata después de alcanzar la final en Rusia, persistían las dudas sobre quién podría ser el designado para tomar su relevo. Dominik Livakovic, uno de los héroes del equipo que este martes jugará con la Argentina por las semifinales de la Copa del Mundo, tuvo que luchar por el puesto con Kalinic, que tenía más experiencia fuera de su país, gracias a sus pasos por Gent, Aston Villa y Toulouse. De todos modos, más allá de la seria lesión del gigante, Livakovic tuvo un aliado impensado en aquella disputa: Iker Casillas, que lo ponderó en un tweet que envió en 2019, cuando pocos aún conocían su nombre fuera de la región balcánica. Si después de la Eurocopa quedaban cuestionamientos acerca de esa disputa, Qatar 2022 terminó por enterrarlas por un largo tiempo.

Mientras hace ejercicios de rehabilitación, Kalinic le dio una entrevista a Sportske Novosti, el diario deportivo croata más popular y leído del país. Durante tres temporadas, fue parte del plantel de Aston Villa y, en una de ellas, fue suplente de Emiliano Martínez, Dibu. Lo conoce muy bien. “El es una bestia, pero tiene un lado débil. Es un gran trabajador, un guerrero, como Perisic… y es el mejor arquero de la Premier League”, resulta su análisis, puro elogio. Y una carta que va a develar…

Un par de años atrás, cuando le consultaron por las virtudes de los mejores dueños del arco de Inglaterra (entre Kepa, Mendy, Allison, Ederson y otros grandes…) Kalinic ya se había decidido por su excompañero. “Emiliano Martínez es el mejor arquero de la Premier League, al menos, para mí”, indicó.

“Defendió de forma brillante los penales. Recuerdo que cuando llegó al Aston Villa lo compraron al Arsenal porque no tenía chance en el Emirates. Martínez es un arquero trabajador y de calidad. De diez segmentos de guardavallas, es excelente en nueve, en mi opinión…”, insiste.

En otro tramo, la entrevista sigue así:

-¿Cómo fue que en los siete años que estuvo en el Arsenal no tuvo chances con los Gunners?

-Se fue cedido a equipos de la segunda línea, vía Getafe, Wolverhampton, Reading. En Arsenal siempre traían a alguien nuevo y obviamente no confiaban en él. Me dijo lo callado y retraído que era. También me agregó: ‘La primera vez que me rebelé, dejé el Arsenal’.

-Ninguno de los clubes más grandes reconoció la clase del argentino de 30 años.

-El Manchester United lo quería, pero el Villa le dio un buen contrato y lo quieren en el club. Tal vez en el futuro, si se cansa de la mitad de la tabla, podría buscar un club más fuerte. Es un guerrero, un ganador. Sobre todo, es ambicioso. Lo compararía con nuestro Perisic, que siempre está ávido de trofeos. Martínez experimenta cada victoria entre lágrimas porque está 100% en su cabeza y tiene hambre de éxito.

Le preguntan por sus virtudes y por sus defectos. Uno, al menos, está sobre la mesa. “Habla constantemente antes de que se ejecuten los penales. Provoca un poco. Por otro lado, los centros son su punto débil. Juega bien con el pie, es incluso mejor en la defensa del uno contra uno. Livakovic es el que más ha mostrado hasta ahora, Martínez está detrás de él. Sin embargo, no vamos a adivinar quién será el mejor hasta el final. Dejaremos que termine el torneo”, prefiere.