El árbitro del Real Madrid - Juventus contó cómo fueron sus días tras el penalti

El árbitro inglés Michael Oliver habló de lo que vivió después de estar en el centro de las críticas por sancionar el polémico penalti que pitó a Betania por una supuesta falta a Lucas Vásquez que dio el pase a semifinales de Champions al Real Madrid ante el Juventus.

El colegiado hizo algunas revelaciones en una entrevista concedida a la Federación Inglesa de fútbol, en la que dejó entrever que haber pitado ese penalti al Real Madrid contra la Juventus al minuto 93 y decantó el paso del club español a semifinales de la Champions, marcó un antes y después.

“Pasé unos días raros" dijo después del encuentro del Santiago Bernabéu, pero aseveró que no todo fue malo y dijo que "fue genial que tanta gente le ofreciese su apoyo. Asegura que se "vio abrumado" y que "significó mucho para él".

Tanto Oliver como su esposa, Lucy, recibieron insultos y llamadas y mensajes amenazantes después de que el colegiado señalase un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 93 por falta de Medhi Benatia sobre Lucas Vázquez y expulsase al guardameta Giuanluigi Buffon por protestar.

El posterior gol desde los 11 metros de Cristiano Ronaldo evitó la prórroga y clasificó al equipo blanco para semifinales de la Champions League.

La UEFA y la FA, máximo organismo del balompié inglés, condenaron el acoso sufrido por Oliver y su esposa y mostraron su "firme apoyo" al árbitro.

Este fue el penalti polémico en el Bernabéu al final del juego Real Madrid contra Juventus en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Contrario a lo que muchos de sus críticos esperaban, Michael Oliver fue designado por la Federación de Inglaterra de Fútbol (FA) para dirigir la final de la FA Cup del próximo 19 de mayo.

"Me sentí muy orgulloso cuando recibí la llamada en la que me comunicaron la noticia. Dirigir una final de FA Cup no es algo que te imagines cuando empiezas en esto. Pero según avanzas en tu carrera te lo marcas como objetivo, aunque sabes que será complicado", expresó el colegiado, en unas declaraciones en la página web de la FA.

"Esta es una oportunidad que sólo llega una vez en la vida", subrayó Oliver.

El icónico estadio de Wembley será la sede de la final de la edición número 147 de la Copa de Inglaterra entre el Manchester United, verdugo del Tottenham Hotspur en semifinales (2-1), y el Chelsea, que se deshizo en la penúltima ronda del Southampton (2-0).