El apretado calendario del Real Madrid: clásicos, derbi y Champions

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, reconoció que le parecía "cuanto menos curioso" que el diseño del calendario de los próximos partidos y el hecho de tener menos tiempo efectivo de descanso ahora que se avecina un triple Clásico o el derbi con el Atlético, e intentó restar importancia a lo que pueda marcar quien gane la semifinal de la Copa del Rey que les mide al Barcelona, un encuentro para el que "en absoluto" influirá el que esté o no Leo Messi.

"Cuanto menos es curioso, pero no confeccionamos el calendario y eso lo debe responder quien lo hace, que es LaLiga. Nosotros tenemos que ir, jugar y dar nuestra mejor versión", admitió Solari este martes en rueda de prensa. "Esperemos que no", zanjó ante la pregunta de si no era casualidad.

Este es el calendario:

FECHA PARTIDO COMPETICIÓN HORA * 6 de febrero Barcelona vs Real Madrid Copa 2:00 p.m. 9 de febrero Atlético vs Real Madrid Liga 9:15 a.m. 13 de febrero Ajax vs Real Madrid Champions 2:00 p.m. 17 de febrero Real Madrid vs Girona Liga 5:00 a.m. 24 de febrero Levante vs Real Madrid Liga 1:45 p.m. 27 de febrero Real Madrid vs Barcelona Copa 2:00 p.m. 2 de marzo Real Madrid vs Barcelona Liga 1:45 p.m. 5 de marzo Real Madrid vs Ajax Champions 2:00 p.m. * Hora salvadoreña

Por otro lado, el argentino no cree que la serie de partidos que llegan ahora con tres Clásicos, el derbi madrileño del próximo sábado o la eliminatoria de octavos de Champions sea decisiva para su futuro.

"Nos encanta la competición, la hora de la verdad es cada partido, desde el primer amistoso hasta el último partido, no hay diferencia, los juegas con la misma naturalidad", opinó.

Además, tampoco ve muy clave estas semifinales coperas ante el Barça de cara a quien pueda salir reforzado para la liga española o la Liga de Campeones porque "son competiciones diferentes". "Nosotros las queremos ganar todas y pondremos el máximo empeño y la misma concentración, seriedad y fútbol que en los anteriores partidos", comentó.

"Lo importante es cómo afrontemos las eliminatorias, que debe ser igual que las anteriores o que los partidos más recientes. Tenemos otra competición el fin de semana y una distinta entre semana la semana que viene, pero tenemos que poner el foco en lo importante que es el parido de mañana", añadió el preparador madridista.

NO LE PREOCUPA SI ESTÁ MESSI

Solari tampoco mostró excesiva preocupación por la presencia o no de Leo Messi, dejando claro que "en absoluto" influirá, pero confesando que "en el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos".

Del mismo modo, desconoce si habrá alguna sorpresa táctica en un partido que espera que sea "muy bonito y que lo disfruten todo". "Esperamos hacer un gran partido y ganar", recalcó.

Y cuestionado sobre su definición de Clásico, fue claro. "Es un partido entre dos equipos con una gran rivalidad deportiva. Para mí lo es un River-Boca, un Inter-Milan, un Peñarol-Nnacional y el Rea Madrid-Barcelona. Y el Real Madrid-Atlético también", sentenció Solari.