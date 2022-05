El análisis del "Tigana" sobre Águila para la final del Clausura 2022

El técnicos del Alianza, Milton Meléndez, habló sobre varios aspectos del Águila, rival de turno en la final del torneo Clausura 2022 en la ambos equipos buscarán alzar la corona número 17 en su historia.

Alianza y Águila los dos mejores equipos del torneo. Los albos terminaron líderes con 42 puntos, uno arriba que los emplumados, sin embargo, el plantel migueleños fue el conjunto que más goles anotó (36) y el que menos goles recibió (15).

Otro dato a tomar en cuenta es que el Águila le ganó la serie al Alianza en la fase regular, sacándole un empate en el Cuscatlán y un gane en el Barraza.

Por eso, el técnico Milton Meléndez analizó varios aspectos con respecto al partido definitorio.

"El Águila nos ganó la serie en este torneo, pero el próximo domingo vamos a tener plantel completo y no hay excusas porque en los partidos del torneo hubieron bajas, por eso espero que el domingo estemos completos para que sea un bonito partido, un partido digno de una final", dijo el técnico.

Al respecto de las finales anteriores en donde una fue para Águila y otra para Alianza, el "Tigana" aseguró que no ve diferente esta que las antecesoras.

"Creo que ya hubieron dos finales antes con Águila y esta no me la imagino distinta, creo siempre en el espectáculo que tienen que dar los equipos de mucha tradición en el país, equipos grandes y no me la imagino diferente sino un buen partido el cual quien saldrá ganancioso es la afición".

Sobre el plantel del Águila, dirigida por Agustín Castillo y comandada por jugadores claves como Benji Villalobos, Gerson Mayen, Kevin Santamaría y Estar Medrano, el estratega del conjunto paquidermo aseguró que ha detallado cada aspecto para poder reducir el riesgo de sorpresa en la final.

"Siempre hay que analizar al rival, cosa que lo hacemos no solo en este partido, sino en cada partido y sabemos la calidad de jugadores que tienen, sabemos que no podemos estar inventando y no tenemos que cambiar cosas a última hora solo por ser una final, creo que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y ojalá nos concentremos bien para salir gananciosos", remarcó.

Y sobre la dificultad que representa enfrentarse especificame a este Águila, el "Tigana" calificó la situación como "muy difícil", pero no imposible.

"La virtud de ellos es tener buenos jugadores en este torneo, eso es lo que Águila ha mejorado mucho, por eso creo que fue el equipo más goleador, el que menos golearon y será un rival parejo, con mucho fútbol y será muy difícil ese partido".