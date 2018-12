El Vencedor ganó al Platense y es el campeón de la segunda división salvadoreña

El momento exacto cuando Javier Hernández anota el penalti decisivo y le da el título de campeón a El Vencedor. El equipo de Santa Elena, Usulután, derrotó en penales al Platense de Zacatecoluca, en la final del Apertura 2018 de la segunda división salvadoreña. / Video: Christian Peñate.

