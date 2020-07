El VAR y el fútbol nacional en El Gráfico TV

El en primer programa de la semana, los panelistas de El Gráfico TV hablaron de la actualidad del fútbol nacional y discutieron nuevamente sobre el tema del videoarbitraje.

La incertidumbre que existe en el redondo nacional sobre si habrá o no torneo Apertura 2020 fue tema principal para los integrantes de la mesa Cristian Villalta, Diego López y Eugenio Calderón.

Según el analista, Eugenio Calderón, la cosas cambiaron en unos días para el fútbol. Él asegura que los dirigentes están claros de poder realizar el torneo pero sin público y vio lo positivo en que mañana, la Asociación de Futbolistas tendrá una reunión con el Comité Ejecutivo de la FESFUT.

"Los dirigentes tienen claro que este año no se podrá jugar con público, entonces mañana se reunirá por convocatoria de la FESFUT la Asociación de Futbolista, creo que será un punto de partida para después entender uno de los puntos que deben de resolver uno de los protagonistas del fútbol y tendrán claro cuáles son las decisiones financieras que se tomarán. La decisión de realizar el torneo, la decisión de que no habrá público y la decisión de los patrocinadores que tiendan a sacar adelante el torneo, el tema del protocolo de salud le saldría carísimo", dijo Calderón.

Todos los analistas estuvieron de acuerdo con la postura del Chele. Diego López, por su parte, pero subrayó la modificación del calendario con respecto al plan de reapertura que existe en el país.

"Yo espero que sí haya torneo, que exista fútbol, la semana pasada decía el ministro de salud que se iba alargar la fase 1 de reapertura y esto también es para los deportes", dijo Diego López.

Cristian Villalta profundizó el punto de vista de Diego con respecto a la modificación del calendario con un circular que publicó FIFA sobre el fútbol salvadoreño.

"A partir del 20 de julio, los equipos salvadoreños estarían obligados a escuchar cualquier oferta de los equipos de otros países a sus jugadores, hemos estado escuchando mucho la tesis que al jugador se le plantee otro tipo de contrato, si la oferta es atractiva, entonces cuidado", dijo Cristian Villalta.



EL VAR

Los panelistas tuvieron otro capitulo en la discusión de la utilización del videoarbitraje en el fútbol mundial. El tema volvió a agarrar fuego luego de que uno de lo panelistas mencionara unas declaraciones del presidente de LaLiga Javier Tebas.

"Me gusta lo que hace Tebas, que sostenga que los árbitros están haciendo el uso inadecuado de la herramienta, eso sí me gusta, no que cuestiona el uso de la herramienta", dijo Cristian Villalta.

Por su parte, Diego sostiene que el uso del VAR trae la misma injusticia del fútbol de antes del videoarbitraje.

"Una cosa lleva a la otra, la injusticia era así antes del VAR, antes se decía, no la vio el árbitro, antes no tenían la posibilidad de ver la jugada y ahora tienen la posibilidad y no la ocupan", dijo Diego.