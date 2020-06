El VAR fue discusión en El Gráfico TV

En el primer programa de la semana de El Gráfico TV se discutió los nuevos reglamentos implementados por la FIFA con respecto al videoarbitraje (VAR). Los panelistas Cristian Villalta, Diego López y Eugenio Calderón debatieron los pro y los contra de la nueva reglamentación que tuvo lugar en el fútbol desde el pasado 1 de junio del 2020.

"FIFA publicó nuevos consejos para interpretar, la interpretación es básica y el único que tiene la posibilidad sancionar es el árbitro", comenzó diciendo sobre la temática el panelista Eugenio Calderón, por lo que su colega, Diego López, añadió "la interpretación es básica en todos los puntos de vista de vida, señor Eugenio Calderón".

La discusión se extendió luego que los tres panelistas utilizaran como ejemplo, las jugadas polémicas que hubieron en el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid.



"Muchos siguen diciendo de que el VAR es el que ocasiona los goles", agregó Eugenio Calderón, mientras que López aclaró "Yo cuando hablo del VAR, yo no digo que los vídeos se equivocan en mostrar la repetición, lo que digo es que el VAR aumenta la injusticia del fútbol, porque si va mostrar unas veces sí y otras veces no, ahí se agigante la injusticia en el deporte, porque se dirá el árbitro lo vio o no lo vio".



Ante la aclaración de Diego López, Eugenio Calderón refutó su postura con las nuevas directrices de interpretación que dejó la FIFA a partir del 1 de junio del 2020.



"Es de reglamento, la FIFA publica nuevos consejos para interpretar el fuera de juego en el 2013 y esto se incorpora a la regla en el año 2015, la nueva redacción busca definir los tres casos que lo sigue. Uno: interferir en el juego; dos: interferir en un contrario, significa impedir juegue o no el balón, obstruyendo claramente el campo visual del adversario, el jugador de la Real Sociedad está en fuera de lugar, segundo la trayectoria del balón cruza en un contrario que es Courtois, la interpretación del árbitro aún es objeto de controversia, sobre todo en el objeto de los movimientos puede realizar en fuera de juego, es una ventana abierta, parece que estamos entre abogados abriendo una ventana jurídica", dijo Calderón.



Tras las palabras del "Chele", Cristian Villalta concluyó la discusión. "Creo que ahí termina la conversación, porque si bien el VAR le da al árbitro una fabulosa herramienta para por si tiene una duda, ¿qué más recursos necesitaría un árbitro, tenés siete tomas de la jugada, ¿cuál querés? En ese sentido el VAR ya cambia el trabajo del árbitro, lo saca de la era de las cavernas y lo pone en el siglo XXI, pero es donde viene el asunto, el arbitraje no ha cambiado, sigue siendo una materia donde hay un hombre y una regla y hay unas líneas de esa reglamento donde no es ciencia y se presta a la interpretación. Eugenio decía "claramente", el árbitro está ahí para en una acción de esa interprete".

Sin embargo, Diego López finalizó la discusión defendiendo la postura sobre el VAR en el fútbol.

"Antes los árbitros no tenían el recurso del VAR, de qué sirve, antes decíamos el "árbitro no lo vio", quiero que no haya VAR".

VER PROGRAMA COMPLETO