El Uno por uno de la selección ante Jamaica

El Salvador igualó a uno con Jamaica en un partido dónde la escuadra nacional tuvo varias ocasiones para romper el cero en el marcador.

A pesar del empate, hubo varias actuaciones destacadas por parte de algunos jugadores de la azul y este fue su desempeño individual:

Mario González

Cumplió como siempre bajo los tres palos de la azul. No tuvo nada que ver en el gol jamaicano. Ordenó su defensa.



Bryan Tamacas

El lateral derecho tuvo trabajo para contener a Nicholson pero aportó en el desborde por su banda. Cumplió su tarea.



Eriq Zavaleta

Jugó solo el primer tiempo para darle paso a Domínguez posiblementepor su lesión. Brindó orden en la zaga mientras estuvo activo.



Ronald Rodríguez

El central aguilucho estuvo bien en los relevos pero le faltó más colmillo para detener al atacante Antonio en la jugada del gol caribeño.



Alexander Larín

El jugador de "los Cremas" desbordó bien plr la izquierda, tuvo un buen duelo con Bailey pero abusó con los remates desviados sobte la portería rival.



Enrico Dueñas

Movió los hilos en el ataque nacional pero no fue capaz de dar la puntilla final para lograr un gol que lo buscó pero se le negó.



Christian Martínez

El contención tico-cuscatleco cumplió en su función de sustituir al lesionado y suspendido Orellana. Fue sj mejor parrido con la azul y blanco.



Brayan Landaverde

Gran debut para el volante tigrillo en eliminatorias. Sustituyó muy bien a Marvin Monterroza en la marca y salida nacional.



Alexander Roldán

El capitán de la Selecta cumplió en su labor y el fútbol lo premió con un golazl de cabeza que nos mantiene aún con vida en la eliminatoria mundialista.



Jairo Henríquez

El puntero aguilucho abusó mucho en el dominio del balón que le restó profundidad. Bien en la asistencia para el gol de Roldán.



Joaquín Rivas

El atacante del FC Tulsa fue el más sacrificado en la ofensiva nacional pero apoyó bien a su media cancha a la hora de recuperar el balón.



Roberto Carlos Domínguez

Ingresó para el segundo tiempo, cubrimiento su zona pero pudo haber hecho más en la jugada del atacante Antonio para abrir el marcador.



Christian Sorto

Jugó solo 26 minutos al sustituir a Rivas. Intentó llegar a la portería caribeña pero no tuvo acompañamiento en el desdobla ofensivo por las bandas.



Marvin Monterroza

El jugador aliancista Ingresó al 73' por Dueñas y mostró su experiencia y apertura ofensiva. Por sus pies pasó la mayoría de balones cuando El Salvador fue más que Jamaica.



Darwin Cerén

El volante del Houston Dynamo ingresó por Landaverde y mostró buen fútbol en los 17 minutos que estuvo en la cancha.



Walmer Martínez

Intentó, buscó y peleó balones a los centrales jamaicanos en los cinco minutos que estuvo en la cancha por Christian Martínez.