El Universidad se despidió sin trascender en liga mayor

El Universidad de El Salvador logró su boleto a la primera división en 2010, tras un sufrido partido ante el Once Municipal en el que se impuso 2-1. La algarabía escarlata inició ahí y concluyó este sábado, sin mayor pena ni gloria."La U" desde ese momento estuvo condenada a ser un ave de paso, un cuadro que nunca tuvo opciones reales de avanzar a semifinales, ni a los cuartos de final en este nuevo formato.La única ocasión en la que pudo avanzar a la segunda ronda fue en el Clausura 2016, cuando finalizó noveno pero el Chalatenango se metió a la fiesta por diferencia de goles. Esa y nada más.Por lo demás, el equipo académico se caracterizó por calcar los problemas de los otros clubes en la liga de privilegio: constantes cambios de entrenadores, retrasos en el pago de salarios y cambios drásticos en el plantel, lo que no les permitió contar con una base sólida.Los escarlatas, de hecho, tuvieron 15 entrenadores para los 12 torneos cortos que jugaron en primera, entre ellos, hubo tres técnicos que tuvieron dos etapas distintas en el equipo: Edgar Henríquez, Jorge Ábrego y el actual DT, Efraín Burgos.Varios jugadores de selección nacional también militaron y se dieron a conocer en la UES: Rafael Burgos, Élmer Iglesias, así como Edwin Sánchez y Harold Alas (ambos actualmente en el plantel).Pero más allá de formar buenos jugadores que posteriormente dejaron la institución, el club rojo no pasó de ser un equipo que luchó por mantener la categoría o simplemente quedar en puestos intrascendentes.Apertura 2010: noveno puesto (jugaban 10 equipos)Clausura 2011: octavo puestoApertura 2011: noveno puestoClausura 2012: séptimo puestoApertura 2012: octavo puestoClausura 2013: décimo puestoApertura 2013: séptimo puestoClausura 2014: octavo puestoApertura 2014: séptimo puestoClausura 2015: noveno puestoApertura 2015: duodécimo puesto (nuevo formato)Clausura 2016: noveno puestoApertura 2016: duodécimo puestoClausura 2017: noveno puesto