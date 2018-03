El UES hará una sacudida total en su regreso a segunda división

SAN SALVADOR.El Universidad de El Salvador (UES), resignado a un descenso que califican como producto de “manipulaciones de resultados”, se preparan para la liga de plata con cambios drásticos: Efraín Burgos no será renovado y solo cinco o siete jugadores seguirán. Descartaron comprar categoría.Además, los dirigentes del club escarlata siguen pendientes del pago de dos meses de salario al plantel y cuerpo técnico, lo que esperan efectuar pronto, en el marco de la liquidación de todo el personal vinculado a su paso en la primera categoría.Sobre estos temas se pronunció el representante de los rojos, Mario Alegría, quien explicó los cambios para su incursión en la división de ascenso, en el próximo campeonato.“Nosotros somos de la idea de que queden en el equipo aproximadamente de cinco a siete jugadores de primera división y queremos dejar la reserva, más la sub-17. Esa es la idea para participar en la segunda división”, indicó, en plática con EL GRÁFICO.Mientras que del banquillo podría hacerse cargo el timonel de las reservas, Horacio Reyes, tema que aún deben platicar. A él lo acompañarían otros miembros del cuerpo técnico de las divisiones inferiores. “Estamos trabajando para ver quiénes van a quedar”, agregó.De esa forma, queda descartada la continuación del “Chirolón” Burgos, cuyo contrato ya expiró y no será ampliado. Hasta el miércoles, día en que la junta directiva escarlata se reunió, el ahora exentrenador no sabía si seguiría al frente.Por otra parte, Alegría expresó el malestar de los pumas por haber descendido de forma “no transparente”, luego que el Dragón salvara su categoría con un gol en el minuto 90 ante el Águila, club con que comparte sede deportiva.“El equipo no descendió por milagro de Dios, sino por otras cuestiones. La situación de amaños, de fraude deportivo, como aparece en el Código Penal, eso es un derecho que la Universidad tiene de acudir a la Fiscalía en su momento, para poner una denuncia”, expresó el representante de los rojos, aunque descartó por el momento que emprendan acciones, ya que hay otras prioridades, dijo.