El Tottenham golea al Real Madrid en Wembley

El Real Madrid visitó por primera vez en su historia el mítico estadio de Wembley para enfrentar al Tottenham, y lo que parecía ser una fecha digna de recordar terminó convirtiéndose en una pesadilla.El partido llegó en el momento cuando más críticas está recibiendo el equipo entrenado por Zinedine Zidane, sobre todo después de la más reciente derrota en Liga ante el recién ascendido Girona, y lo que sucedió hoy no hizo más que corroborar que el Madrid merece esos y muchos más reproches.El actual campeón de Europa nunca había actuado en Wembley y la ocasión llegó porque el Tottenham todavía espera un nuevo campo. Así pues, el encuentro lo ttenía todo, pero no a favor del Real Madrid.Delle Alli, en dos ocaciones, y Erikssen castigaron duro al equipo español, que pudo descontar con Cristiano Ronaldo, pero no bastó para borrar la mala imagen.

Un tanto del delantero inglés Dele Alli adelantó al Tottenham al descanso (1-0) en el partido que decide en Wembley el liderato del Grupo H, ante un Real Madrid que pagó caro sus momentos de duda y buscó sin éxito la reacción con ocasiones que salvó Hugo Lloris.



El Real Madrid comenzó con actitud buscando la reacción a su mal momento en Liga, pero rápido volvió a mostrar errores similares a los de Girona.

Los minutos en los que apretó el Tottenham acabaron con un tanto que nació en fuera de juego de Kieran Trippier, cuyo centro remató a la red Dele Alli a los 27 minutos. La reacción con remates de Casemiro, varios intentos de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema acabaron en paradas de Lloris.



SEGUNDO TIEMPO

El 2-0 también fue obra de Delle Ali, en un contragolpe en el que hizo ver mal a la defensa blanca y en el que también contó con ayuda de Sergio Ramos, pues el balón chocó en él antes de burlar a Kiko Casilla.





Harry Kane no aparecía en el marcador, pero tuvo la magia suficiente para habilitar a Erikssen en una nueva contra a los 65 minutos. La dupla del Tottenham otra vez hizo ver mal a la defensa merengue.Tras la debacle Zidane movió sus piezas. Salieron Benzema e Isco para dar paso a Marco Asensio y Borja Mayoral, pero parecía que esta temporada la banca del Real Madrid era muy joven y falta de experiencia para intentar una remontada.Por eso el Tottenham siguió dominando. Delle Alli tuvo una nueva oportunidad de marcar y por poco metió el cuarto, pero los fallos dieron un poco de aire al Madrid.Cristiano Ronaldo apareció al minuto 80 en un centro y metió el 3-1, gracias en parte al acomodo de balón que le hizo el recién ingresado Borja Mayoral.Luego llegó Theo para intentar meter velocidad por la banda y parecía que los últimos diez minutos el Real Madrid tiraría la casa por la ventana con tal de buscar el milagro o al menos reducir la humillación.El 3-1 fue definitivo y el Real Madrid terminó humillado. Incluso Cristiano Ronaldo se fue corriendo al camerino, sin querer saludar a sus rivales y compañeros al final del juego.Esta es la alineación confirmada que ya anunció el Real Madrid:Esta es la alineación del Tottenham:Besiktas 1-1 MónacoSevilla 2-1 Spartk MoscúLiverpool 3-0 MariborNápoles 2-4 Manchester CityShakthtar 3-1 FeyenoordPorto 3-1 LeipzigBorussia Dortmund 1-1 APOELTottengam 3-1 Real Madrid