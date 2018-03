El Sonsonate se acordó de ganar en el Clausura

De la manera menos esperada, el Sonsonate se impuso sobre el Pasaquina gracias a un autogol del defensa Ronaldo James, con lo que volvió a ganar tras seis fechas en las que no sumaba las tres unidades.



Los locales se despidieron de su afición en su última presentación en el actual curso en el estadio Ana Mercedes Campos ya que la fecha 22 la jugarán el miércoles en el campo del FAS.



El Sonsonate fue superior a un Pasaquina demasiado especulativo, que llegó a buscar el empate, pero la fórmula no le funcionó esta vez al entrenador Omar Sevilla, ya que en una jugada fortuita que acabó en mal despeje, James la clavó en la meta de Douglas Batres.



Además, los pasaquineneses dejaron el estadio cocotero con el mal sabor de la lesión de Walter López, quien fue sustituido por Batres.



Por lo demás, el control de balón y la mayoría de las ocasiones fueron para los hombres que dirige el técnico Eraldo Correia, que tuvo como acierto hacer ingresar al delantero Ricardo Ulloa, que con un tiro libre casi pone el 1-0, al 63'.



Pese a que no lograban el primero, los sonsonatecos no bajaron los brazos, y hallaron el tanto ganador de una forma no planeada: mediante el tanto en propia puerta del zaguero cristobalense James, sobre el 84'.



El Pasaquina se quedó así con 26 puntos y puede ser alcanzado por el Universidad en la fecha final, mientras que el Sonsonate (18 puntos) dejó el sótano, aprovechando que el Dragón venció al Chalatenango, que a la postre es el que ocupa el duodécimo puesto (17 puntos).