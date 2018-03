El Sonsonate no sabe qué pasa internamente

Caras largas, silencio profundo y un sentimiento de pesar fue lo que transmitió el plantel de Sonsonate donde la reflexión y las preguntas sin respuesta afloraron en cada uno de sus integrantes tras salir del estadio San Sebastián luego de perder 4-3 ante el Pasaquina.

El técnico Rubén Alonso, que siempre es diligente con la prensa deportiva gane o pierda un juego, se disculpó ante el gremio por no hablar.

"Ahora en verdad no es un buen momento, hablamos después", fue su escueta respuesta demostrando que la derrota sufrida y los ocho goles que su equipo ha permitido en menos de una semana ha calado hondo en el sentir del estratega charrúa.

El mismo sentimiento de incredulidad denotó el panameño Armando Polo, quien dijo que "no sé lo que nos está pasando, son momentos difíciles para nosotros y lo único que nos queda ahora es terminar bien el torneo".

Sobre su cuota de goles -marcó ante Pasaquina su tercer doblete del torneo-, Polo dijo que "en lo personal estoy satisfecho, me trajeron para marcar goles y he cumplido, pero triste porque en lo colectivo no se han dado la cosas".

De igual manera añadió que "no sé lo que sucede, las desconcentraciones nos ha afectado en los ultimos partidos y eso nos ha pasado factura, repito que hay que seguir trabajando para terminar bien este torneo".