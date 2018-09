El Sonsonate - Alianza sí se jugará a las 11:00 de la mañana

El comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) avaló hoy que el Sonsonate actúe como local este domingo 22 de septiembre ante el Alianza en el horario de las 11:00 de la mañana, un horario que había sido ampliamente criticado.

Ernesto Allwood, integrante del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), aclaró que desde el jueves anterior se acordó no permitir que en ninguna de las tres categorías principales del balompié nacional programe partidos en horarios que puedan dañar la integridad de los jugadores.

Pero esta tarde, el federativo confirmó que la dirigencia de la FESFUT aprobó la programación que la primera división envió el lunes por la noche. Ahí se contempla que Sonsoate juegue como local este domingo a las 11:00 de la mañana, contra Alianza, en el estadio Ana Mercedes Campos

El dirigente federativo, reiteró que pedir cambio de horario para los juegos de local de los panzas verde no era una iniciativa de los albos.

"Como dije la vez pasada, a mí no me importa llegar a jugar a ese hora. Pero lo que pasa es que puede haber un accidente con un jugador. Lo que se trata es de proteger a los jugadores. Pero no es porque Alianza lo ha pedido. Nunca pedimos eso. Quienes lo pidieron son los equipos que han llegado a jugar a esa hora a Sonsonate", apuntó Allwood en plática con EL GRÁFICO.

Por otra parte, Alwood no pudo precisar si Sonsonate podrá seguir jugando a esa hora en futuros choques como local.

Quien fue preciso con el horario para futuros compromisos como local fue el presidente del equipo cocotero, Pedro Contreras. El dirigente explicó que luego del choque contra Alianza, para la segunda vuelta, volverán a jugar en casa los sábados, a las 6:30 de la tarde.