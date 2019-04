El Santa Tecla reaccionó en el Clausura y ya es quinto clasificado

Cristian Díaz estudió cada detalle del Chalatenango y acertó con el planteamiento. Salió con los tres puntos del estadio norteño y está en el quinto lugar de la tabla.

En esta entrevista, el estratega hace una valoración del accionar de su equipo, invicto en las últimas cinco jornadas del Clausura.

¿Cuál es su valoración tras el último triunfo ante el Chalatenango?

Fue muy importante por muchas razones. Venimos escalando. Fue en una cancha complicada ante un equipo que juega bien, que de la mitad de la cancha hacia adelante tiene jugadores muy rápidos, verticales como Morales (Boris), Edwin Sánchez, el buen manejo de Rodríguez (Óscar), Héctor Cruz con sus constantes llegadas. Nos costó acomodarnos en el primer tiempo. El resultado de 0-1 en el primer tiempo no era justo por el trámite visto. Ellos comenzaron mejor, con llegadas, nosotros tuvimos una y no mucho más. Nos costaba ser profundos y en la segunda parte, con el segundo gol nos sentimos más cómodos y a la postre justificamos el resultado.

Los resultados llegan y eso permite subir en la tabla y enmendar el camino del campeón tras un mal inicio.

Sí, nos costó el comienzo por diversas razones, pero de manera paulatina el equipo ha crecido, encontrado resultados y rendimiento. La dinámica que el equipo viene teniendo en el último tiempo ya va para dos meses, es en ascenso, pero esto no da respiro, no hay descanso, no hay mucha posibilidad de trabajar en campo. Los jugadores saben que nuestro entrenamiento más importante es el día del juego, es el más intenso y será así hasta el final.

Los goles están llegando...

(Gastón) Colmán es un buen delantero. Queríamos jugar bien y no nos salían las cosas. Queríamos encontrar niveles intensos en los futbolistas y no los teníamos, pero nunca cambiamos nuestra convicción, nuestra forma de trabajar. Fuimos críticos cuando tuvimos que serlo, aceptamos las críticas cuando llegaron, no nos pelamos ni discutimos con nadie. Entendimos que teníamos que trabajar humildemente para mejorar y todo eso a la postre ha dado buenos rendimientos. Eso es lo gratificante.

Éste es un mes que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles lo más rápido posible para asegurar matemáticamente estar entre los ocho y poder tener un margen de maniobra para planificar la Copa, porque para nosotros es un objetivo trascendental (la final ante Audaz). Jugamos la final pasada y ahora vamos a otra, somos el único equipo que ha logrado estar en dos finales consecutivas, y eso la verdad es que es mucho trabajo y esfuerzo de los futbolistas.

¿Qué opinión le merece el rendimiento del equipo?

Hay partidos donde podemos jugar mejor y las cosas nos salen bien como ante Metapán. Fue un partido muy completo de los chicos. Hay partidos como éste (ante Chalatenango) que son duros, que nos cuesta jugar un poco más y hay que saber sufrir. Hay tardes como ante Firpo, cuando no hicimos un buen primer tiempo y después hicimos un buen segundo tiempo, pero que no pudimos ganar. Es partido a partido y un desgaste muy grande de todos los equipos. Hay que tener mucho cuidado en toma de decisiones, no es fácil. A veces vamos a acertar como en este juego y está bueno.

Otras veces nos equivocaremos, pero tratamos de que la cantidad de errores sea mínima para tener más chances de poder acceder al título de Copa en la final de mayo y poder clasificar en una buena posición para estar en el lote de privilegio. Sentimos que tenemos la obligación.