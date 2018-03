El Santa Tecla pierde a Gilberto Baires hasta 2018

Gilberto Baires sufrió una fractura en su tobillo derecho en el partido semifinal de la Copa El Salvador ante Alianza, en el estadio Cuscalán, y será baja por un mes en el Santa Tecla, según confirmó el médico del equipo, Mario Rivera.Debido a ello, Baires se perderá la recta final del Apertura 2017. Le colocaron una bota de yeso en el tobillo, la cual portará por un mes, y luego tendrá entre una o dos semanas de rehabilitación. Eso indica que volvería a jugar un partido oficial hasta 2018.Rivera aseguró que “al cumplir las cuatro semanas se le retira el yeso y quedará haciendo ejercicios de fortalecimiento de tobillo y posterior a esa semana, dependiendo cómo evolucione, se agrega al grupo para hacer un juego más de choque”.Pese a la lesión, Baires realiza trabajos físicos por separado. “Si detenemos completamente (el trabajo) comienzan a ganar peso, trabajamos con ellos la parte de tren superior y se realiza un trabajo diferenciado en ambos miembros”.Diego Chavarría, contención del equipo tecleño, está próximo a su regreso a las canchas. Sufrió una “ruptura de aductor largo del muslo derecho”, la cual han controlado con terapias.El jugador estaría regresando en dos semanas, lo que indica que podría jugar en la fase de cuartos de final.“Estoy contento y agradecido por la recuperación. Me realizaron una ultrasonografia y va sanando. Ya me dieron el aval de poder empezar la rehabilitación, eso me da tranquilidad de esforzarme al máximo y esperar que cicratice; me ha dicho el doctor que en una semana y media evaluaríamos, en dos semanas podría estar listo para integrarme al grupo”, explicó Chavarría.