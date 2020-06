El Santa Tecla no descarta jugar sin público el Apertura 2020

El Santa Tecla aún no tiene claro si permitirá el ingreso de aficionados para el próximo torneo o se mantendrá a puertas cerradas. Si bien tanto el INDES como LA FESFUT ya dieron la opción que el torneo de fútbol se desarrolle con un porcentaje de público, los pericos quieren que haya seguridad como prioridad.

De acuerdo con el presidente del equipo, Eduardo Amaya, el ingreso del público aún es un tema pendiente porque deben considerar que el estadio no se vuelva en un foco de infección así como el costo que implica el realizar todas las medidas de bioseguridad tanto para jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y también aficionados.

"Todavía no hemos tomado una posición como directiva. Aquí hay temas a considerar como la instalación del protocolo para que la gente pueda ingresar, obviamente garantizar que el espectáculo no se convierta en un foco de infección, tenemos que evaluar todas esas acciones para ver la viabilidad. Otro es el costo que implica montar todo ese protocolo y a partir de eso vamos a tomar las decisiones correspondientes", expuso el dirigente.

Por tal motivo, los pericos aún analizan todas las opciones tanto a favor y en contra, pero también trabajan en una logística para llevar aficionados como la reubicación de los aficionados . "No descartamos jugar sin público. Dependerá de qué tan costoso será llevar el tema protocolario. También vemos otras alternativas como cerrar el sector de sol general para tener un número reducido de aficionados en donde podamos controlar mejor todas las medidas y evitar el contagio. No tenemos cerrado el tema", destacó.

Sobre el regreso de las prácticas en la pretemporada, Amaya expone que van a seguir las directrices tanto del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) como la FESFUT aunque aclaró que solamente volverán a las canchas bajo estrictas medidas de seguridad como distanciamiento social

"En la liga hemos analizado el inicio del torneo que se pueda iniciar en septiembre. Ahora que está definido por parte del INDES eso nos marca la pauta y nos vamos apegar a ese plan esperando ver cómo evoluciona todo esto (pandemia) para dar inicio al fútbol ", expuso.

El trabajo

Los pericos trabajan vía remota bajo las indicaciones del preparador físico Juan Gilardo y se mantendrán así hasta mediados de julio de acuerdo al programa del INDES.

" Queremos ganar tiempo trabajando cada uno en su casa. Obviamente no es lo mismo, no está la pelota pero vamos a intentar hacer nuestro máximo esfuerzo. Somos conscientes que los equipos van a sentir esa diferencia y no va a estar igual a como terminaron el torneo pasado", dijo el especialista.

El Santa Tecla ya cerró su plantilla de acuerdo con el presidente perico por lo que habría una novedad en caso especial, de lo contrario se mantendrán con el plantel para el Apertura 2020.