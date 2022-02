El Santa Tecla gana y mete en problemas al Metapán

Un solitario gol del chalateco César Flores a tres minutos de haber arrancado el juego le bastó a Santa Tecla para derrotar 1-0 a un Isidro Metapán que mostró en Las Delicias su peor rostro ofensivo en la liga.

Partido con mucho morbo para ambas oncenas y con un cambio de último momento en las filas locales cuando el azteca Jahir Barraza no saltó a la cancha pero sí el reservista Brandon Rodríguez en el ataque verdiazul.

Juego de nervios, especialmente para los jaguares que tras conocer el triunfo de Municipal Limeño por la tarde ante Atlético Marte (2-0) que recortó a cuatro la diferencia de puntos con ellos en su lucha por el descenso, el plantel de Héctor Omar Mejía cayó en un inusitado pánico de forma involuntaria y eso se reflejó en los primeros minutos en donde los tecleños, a base de un fútbol frontal y con cuatro reservistas en su formación inicial, dominó las acciones a placer, a tal grado que a los tres minutos de juego ya celebraba el 1-0 a favor, obra de César Flores.

Roberto González recuperó una pelota que fue bien rechazada por la defensa calera ante remate del reservista Rodríguez y simplificó esa acción al ceder a Flores quien sin marca, anidó el balón dentro de la portería norte para abrir el marcador y firmar su tercer gol en la liga.

Isidro Metapán intentó despertar de su letargo y comenzó a encerrar a los periquitos en su medio campo, pero los pupilos del uruguayo Bartolotta se mostraban ordenados atrás.

El argentino Orozco intentó al 18' empatar el juego, pero su cabezazo tras un tiro de esquina, salió cerca del poste derecho.

Los caleros fallaron un minuto después del gol del empate cuando el colombiano Yerson Gutiérrez estrelló el balón en la base del poste derecho de la portería local.

Era el mejor momento ofensivo para los metapanecos quienes cobraron cuatro tiros de esquina en menos de tres minutos, pero seguían sin efectividad.

Ahora, el dominio era abrumador por parte de la visita ante un Santa Tecla que se revolcaba por alejar el balón de su portería.

Santa Tecla tuvo un respiro cuando logró sacudirse el dominio jaguar y falló el 2-0 cuando al 38' el reservista Brandon Rodríguez remató desviado un balón cedido por el juvenil Jeffry Aguilar.

Los occidentales intentaban empatar pero sus hombres ofensivos se atragantaba a la hora de intentar rematar a portería.

Óscar Arroyo salvó a su equipo del segundo gol tecleño al 43' al mandar a tiro de esquina un centro que terminó en tiro directo a portería por parte de Aguilar.

Tras el cobro de esquina, Arroyo y el travesaño evitaron otra vez el gol periquito cuando al 44' rechazaron el cabezazo del reservista Lemus luego que el zaga central rematara frente a la portería calera.

SIN PÓLVORA

El segundo tiempo inició sin sustituciones en ambas oncenas pero con un Santa Tecla dispuesto a resolver a su favor de manera tempranera, pero tanto Rodríguez como González fallaron a la hora buena.

Pese a que la lesión de Guirola obligó a sacarlo del juego para darle paso a Azenón, la idea táctica de Héctor Mejía no varió; incluso, ni con la llegada del reservista Byron López y de Bryan Ortega en lugar de los colombianos Gutiérrez e Hinestroza no hubo cambio de su posado sobre la cancha artificial del estadio tecleño donde arreció su ataque.

Cristian Gil Hurtado falló al 75' la mejor ocasión de gol en el partido para Isidro Metapán cuando el colombiano-salvadoreño remató sobre la portería local a menos de cinco metros de la portería al tomar un balón que la zaga verdiazul no supo rechazar.

El juez Vicente Ruiz otorgó seis minutos de compensación, tiempo que no supo aprovechar el Isidro Metapán que debió aceptar su derrota gracias a su inefectividad a la hora de buscar el gol.