El Santa Tecla festejó a lo grande su título del Clausura 2017

La celebración del Santa Tecla fue una caravana de algarabía que inició desde el mismo estadio Cuscatlán, donde este domingo goleó en la final del Clausura 2017 por 0-4 al Alianza, y se prolongó hasta entrada la noche del domingo en el Paseo El Carmen, de la ciudad tecleña.A bordo del congabus, y pese a la lluvia que cayó desde las 7:00 de la noche, misma hora a la que salieron del "Coloso de Montserrat", los jugadores verdiazules ofrecieron el trofeo a los aficionados que los acuerparon en su ruta al punto de celebración.Ya sobre las 8:00 de la noche, la afición de los colineros colmó la plaza central del Paseo El Carmen, a la espera de sus jugadores, sin importarles la humedad del ambiente. El plantel hizo su arribo triunfal sobre las 8:30 de la noche, bajo el grito de la hinchada de: "Ahí, ahí, ahí está el campeón".El primero en ser presentado a la afición fue el entrenador del doblete liguero, Ernesto Corti, a quien le siguieron los jugadores del cuadro campeón de la categoría de reservas, que se impuso por 1-0 al Firpo, también el domingo.Después llegó el turno de la primera plantilla para subir a la tarima y llevarse todos los vítores de la encendida hinchada tecleña, que festejó al ritmo de "We are the Champions".Los miembros de la plantilla tecleña saltaron e hicieron temblar el escenario en su momento de gloria."Me quedo con muchos momentos, estoy feliz y agradecido. Estos jugadores no tienen techo y me retiro como campeón", dijo un emocionado Carlos Bueno, jugador uruguayo que reforzó al Tecla esta campaña.Posterior a su momento de comunión con la fanaticada, los jugadores se dirigieron a una cena en el Palacio Tecleño, entre aplausos.