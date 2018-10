El Santa Tecla alcanza 35 juegos invicto como local en primera

Para Santa Tecla fue un partido extraño. Pudo perder ante Pasaquina pero en el tiempo añadido apareció un jugador que tuvo otra función en el campo y que debutaba oficialmente.

Geovani Ávila, de 18 años y con estatura de 1,94 metros, es defensor central pero fue enviado al campo a ayudar en ofensiva y le funcionó por partida doble.

Gracias a la estrategia del entrenador Cristian Lionel Díaz, los periquitos suman ya 35 encuentros invictos en Las Delicias, donde no pierden en primera división desde abril de 2017.

Ávila, quien está jugando para la selección sub 20, dijo en rueda de prensa: "Es algo soñado que en mis primeros minutos pueda anotar dos goles, es mi primer partido en Primera División. El profe Díaz supo leer el partido y yo tengo la altura y pude anotar arriba. Tuvimos mucho tiempo la pelota en el partido, fallamos un penal pero no bajamos la cabeza. No me imaginaba debutar", dijo.

Geovani agradeció la confianza de su entrenador: "El profesor me dijo que fuera arriba sin miedo a pelear y si podía anotar que lo hiciera. Quedó demostrado que aun los que estamos en banca lo queremos hacer bien".

NADA QUE REPROCHAR

Por su parte, el timonel de los pericos Cristian Díaz señaló: "Hay partidos que nosotros preferimos verlos para vertir una opinión más certera, lo cierto es que dominamos, ellos tuvieron hasta diez jugadores en su campo y eso dificultó nuestro trabajo por los goles fallados pero de todas formas el equipo no perdió la calma y actitud ganadora. Habría sido la justicia real si ganábamos no el empate pero el fútbol es así".

Díaz afirmó que, si hubiesen perdido, no tenía nada que reprocharle a su grupo por la entrega.

"De todas formas, la convicción se debe tener hasta el último segundo que se puede. Después de tanta insistencia y fallar goles tuvimos un premio. Es de felicitar a los futbolistas porque hicieron buen partido, independientemente del resultado ya que no habría cambiado mi punto de vista", señaló.

GAGLIARDI SE LESIONÓ

El técnico de Tecla explicó que están a la expectativa de la lesión de Alejandro Gigliardi.

"Alejandro al parecer tiene una lesión grave y es un problema que nos golpea en el juego porque se sintió una desazón. (Con) Ávila no hubo análisis para pensar en el debut, si hubiese jugado en su puesto natural como la zaga no habría tenido la presencia como esta que se le mandó al ataque, tenía la altura justa... Jamás hay que darse por vencido, muchas veces el fútbol te da la recompensa. Hoy fue una lección porque no teníamos opciones de centrodelanteros".