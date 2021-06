El Salvador y sus últimas dos derrotas en el Caribe

El Salvador enfrentará a San Cristóbal y Nieves el próximo 12 de junio en el estadio de Warner Park Football Stadium, situado en el Caribe, en donde la Azul en sus últimos 10 partidos sólo perdió en dos ocasiones, una contra Bermuda y la otra República Dominicana.

El Salvador, realizó activación con el reconocimiento de campo el Warner Park Stadium de la ciudad de Basseterre, debido a que existe toque de queda por las noches, en la capital de Saint Kitts, para su compromiso de este sábado

La primera de las últimas dos derrotas en suelo antillano ocurrió un 16 de noviembre del 2018 durante la ronda previa de clasificación a la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde El Salvador visitó la ciudad de Hamilton para enfrentar a Bermuda por 1-0.

Nahki Wells, al minuto 67 del juego disputado en el estadio Nacional de Bermuda, fue suficiente para derrotar al entonces combinado dirigido por el mexicano Carlos de los Cobos, quien ese día salió al campo con Henry Hernández, Alex Mendoza, Roberto Domínguez, Bryan Tamacas, Jonathan Jiménez, Narciso Orellana, Gilberto Baires, Gerson Mayén, Óscar Cerén, Jaime Alas, y Denis Pineda.

El combinado cuscatleco y el isleño tuvieron un partido muy parejo en un día en donde una fuerte lluvia afectó el desarrollo normal del cotejo. La Azul quiso hacer daño por los costados, pero fue anulado por el gran despliegue defensivo de Bermuda, que tras el gol se encerró más en su campo.

La derrota fue un golpe bajo para El Salvador, que en ese momento buscaba asegurar un pase a la Copa Oro, competencia a la cual entraban solo los primeros 10 países del ranking FIFA de la CONCACAF.

La selección quedó con seis puntos tras las primeras tres jornadas de la Liga de Naciones, llegó al duelo en el Caribe en la décima posición, pero al cierre de la jornada, salió de los primeros diez lugares y su clasificación a Copa Oro tuvo que esperarse hasta la última jornada contra Jamaica.

"Lo que sucedió en Bermudas (derrota por 1-0) fue un accidente. No obtuvimos lo que merecimos, merecíamos un poco más . Pero el fútbol es así. A veces no tienes lo que mereces. Hay veces que algunos obtienen lo que no merecen, como fue Bermudas en ese juego ante nosotros", dijo Carlos de los Cobos al respecto.

NAUFRAGIO EN DOMINICANA

El último registro de derrota para El Salvador en el Caribe fue un 10 de septiembre del 2019 en el estadio Cibao de la ciudad caribeña de Santiago de los Caballeros cuando República Dominicana se impuso por 1-0 con un tanto de Jairo Bueno en la segunda jornada de la Liga de Naciones B de la CONCACAF.

En aquella ocasión, El Salvador salió alineando a Henry Hernández, Iván Mancía, Roberto Domínguez, Marlon Trejo, Jonathan Jiménez, Óscar Cerén, Juan Carlos Portillo, Darwin Céren, Marvin Monterroza, Narciso Orellana y Rodolfo Zelaya.

Tras la derrota, la Azul perdió el liderato del grupo y se lo cedió a Montserrat. Ese día El Salvador también perdió a Darwin Céren, por acumulación de tarjeta, y a Jonathan Jiménez por una roja directa.

El Salvador sufrió mucho en tierras boricuas debido a la velocidad que presentaban los jugadores de Dominicana. Henry Hernández salvó al equipo de Carlos de los Cobos en varias ocasiones ante la nula reacción del combinado cuscatleco.

La Azul buscó hacer daño, pero era poco o nada lo que lograba en el ataque liderado por Rodolfo Zelaya. La expulsión del "Chato" Jiménez agudizó la situación y El Salvador terminó sufriendo más de lo esperado en el Cibao.

Justo al finalizar el encuentro, el árbitro Oshane Nation dudó en señalar un penal sobre Andrés Flores, y tras la consulta con el línea Óscar Mitchell, no concedió la falta. Esa acción hizo que Carlos de los Cobos criticara al colegiado sobre la culminación del partido.

"Tuvimos más la pelota. Lógicamente que la expulsión de Jonathan Jiménez nos afecta, ya juegas con esa diferencia, sin embargo, nuestro equipo siguió insistiendo. Nos enfrentamos a un equipo con velocidad, pero el arbitraje fue lamentable, permitió que el rival se tirara al piso. Luego no nos pitó un penal que se vio en todo el estadio", dijo Carlos de los Cobos en esa ocasión.