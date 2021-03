El Salvador tuvo un arranque placentero en la eliminatoria

El inicio de las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 tuvo el guión esperado, con una selección rival como Granada con muchas deficiencias y que sirvió como un aperitivo ante un equipo cuscatleco que tuvo sus limitantes, pero le bastó con cierto oficio para llevarse la victoria.



El Salvador no tuvo un fútbol lúcido y por ratos pecó en la falta de dinamismo. Sin embargo, contó con un inspirado Gerson Mayén para abrir la cuenta goleadora y dio una asistencia para aportar tranquilidad. Del volumen ofensivo, ese es otro pisto del cual hay mucho por mejorar, pero al menos anoche tuvo una plácida jornada para llevarse los tres puntos y liderar el grupo A.



La selección tiene un largo camino por recorrer. Anoche resolvió con muy poco al ser ordenado y no arriesgar. Otro rival de categoría nos pondrá en apuros, por lo que el margen de mejora debe ser sustancial. Al emnos frente a Granada, con poco bastó y eso suma.



Debido a los acontencimientos de la semana pasada con la salida de seis jugadores que no llegaron a un acuerdo por tema económico, la alineación de De los Cobos tuvo variaciones como era de esperarse, con una que otra sorpresa.



Julio Sibrián acompañó en la zaga central a Iván Mancía y tuvo un mediocampo compuesto con Isaac Portillo como volante de marca, Gerson Mayén y “Ruso” Flores como interiores y más abiertos estaban Joaquín Rivas por derecha y Jaime Alas por izquierda. Adelante, David Rugamas fue el referente del ataque.

arranque tibio

Sobre los diez minutos iniciales, la primera lectura del rival fue de replegarse y dar la iniciativa a la azul para apostar al contragolpe. De esta manera, Kwazim Theodore tuvo un acercamiento sobre la banda derecha para mandar centros sin mayor problema para la zaga local.



En cuanto a los cuscatlecos, buscaron acompañamiento de elementos como Mayén y “Ruso” en la zona media y generar llegadas por las bandas. Las imprecisiones generaron dudas sobre los 15 minutos de juego en donde no se pudo generar llegadas de verdadero peligro.



Los caribeños complicaron en velocidad y lo demostraron de manera habitual al recuperar el balón desde su sector y dar sendas galopadas a campo abierto donde no encontraron adversarios. Esto gracias a la poca dinámica de juego de parte de los cuscatlecos.



Cuando la cosa parecía tedosia, llegó la apertura del marcador. Rivas ganó línea de fondo, vio la llegada de Mayén y le puso el balón dentro del área. El volante controló con mucha frialdad, se quitó el achique del portero Jaso n Belfon y definió a marco vacío sobre el 23’.



Tal y como lo habían mencionado en los días previos, la paciencia sería clave. La cuestión era no ver esa paciencia como falta de dinamismo que era lo que pesó en el ritmo de juego. Sobre todo porque con un par de paredes y toque de primera intención, rápidamente se abrían los espacios. La cuestión era mantener ese juego.



Ya con el 1-0 a favor, El Salvador pudo controlar mejor el encuentro. Joaquín Rivas tuvo la iniciativa de sorprender en una jugada rápida y al 29’ llegó al borde del área y mandó un riflazo al segundo poste que pasó desviado por muy poco.



Otra buena opción fue a través de un tiro libre. La falta llegó cuando “Ruso” Flores superó la línea media y se dirigía con buena cantidad de elementos sobre el marco rival y ahí recibió la falta. Mayén fue el encargado de cobrarlo y mandó un disparo por un costado de la barrera y se fue muy cerca de la cabaña de Belfon sobre el 37’.



Una respuesta vino de parte de los caribeños luego de una mala salida en la zona media. Granada llegó con buen toque y acompañando algunos elementos hasta el centro del área cuscatleca. Ahí, Kharlton Belmar recibió y mandó un disparo que se fue por arriba.



La propuesta de los isleños podía ser más o menos acorde a sus condiciones, pero les terminaba de liquidar su mala definición pues de los tres disparos que intentaron cuando llegaron frente al marco de Hernández, todos se fuero a las nubes para nuestra fortuna.



Sobre el cierre de la primera mitad, Belmar tuvo la mejor opción para Granada en otro descuido de la zona baja cuscatleca. Esta vez, el riflazo llevó dirección a marco pero el meta nacional supero atajar. Un susto.



Resuelto

Para el segundo tiempo, El Salvador necesitaba otro golpe para liquidar el partido y lo consiguió en la primera jugada de la reanudación. Mayén filtró el balón a Rugamas quien de primera definió, con un desvío, para superar al meta caribeño y era el 2-0 para dar tranquilidad.



A partir de ahí, todo fue un mero trámite y el técnico azteca buscó oxigenar y darle fluidez al juego de sus pupilos. Llegaron Diego Coca y Jairo Henríquez en lugar del “Ruso” y Alas respectivamente.

Sobre el 66’, Mayén contó con otra opción dentro del área al mandar un riflazo cruzado que atajó el meta caribeño. Tuvo el tercer tanto en sus botines. Con el paso de los minutos, la selección cuscatleca se sintió con mucha comodidad.Sobre el minuto 83, Jairo Henríquez tuvo el tercer tanto tras una jugada fugaz sobre la banda izquierda. El cuscatleco la tuvo solo frente a la portería pero falló.