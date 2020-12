El Salvador suma más de 28 años sin ganarle a Estados Unidos

Han pasado ya 28 años y casi 10 meses desde que los goles de Carlos "el Papo" Castro Borja y de Juan Luis "el Puito" Guerrero le dieron a El Salvador la única victoria que se registra en la ficha entre El Salvador y los Estados Unidos en su historia futbolística desde 1977.

Dicho triunfo llegó dentro de la marejada que provocó la llegada del uruguayo Aníbal Ruiz al banquillo nacional para sustituir a su compatriota Jorge Aude cuando la dupla de técnicos conformados por el macedonio Kiril Dojcinowsky y el nacional Ricardo "la Coneja" Guardado dirigieron de último momento al combinado nacional un mes antes en el amistoso ante el club Hamburgo de Alemania (1-3) el miércoles 15 de enero de 1992 en Los Ángeles tras la negativa del uruguayo Aude de viajar a California por un problema administrativo de la FESFUT luego de dirigir ante Hungría en su debut en el banquillo nacional en diciembre de 1991 con un empate a un gol en el Cuscatlán.

El partido previo al duelo amistoso ante los Estados Unidos fue contra la ex URSS llamada Comunidad de Naciones Independientes (CNI) que se jugó en el Cuscatlán un miércoles 29 de enero de dicho año y que se perdió por 0-3 ya con el estratega macedonio de Firpo dirigiendo solo a El Salvador ante el despido del charrúa Jorge Aude por parte de la FESFUT.

Ese cisma en el banquillo nacional con el comité ejecutivo de la FESFUT que encabezaba en esa época el desaparecido dirigente usuluteco, Sergio Torres, permitió la llegada del "Maño" Ruiz, un técnico con gran suceso en el fútbol mexicano y que le brindó la frescura futbolística que necesitaba El Salvador para iniciar su camino hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994; y qué mejor iniciar ese proceso ante los anfitriones del Mundial.

Fue así que se firmó el contrato del amistoso ante el combinado estadounidense, juego que se celebró la noche del miércoles 18 de febrero de 1992.

Para enfrentar al equipo norteño, Aníbal Ruiz tomó como base la mayor parte del equipo que mandó el macedonio Dojcinowski ante la ex URSS un mes antes y el experimento le funcionó.

Esa noche, El Salvador saltó con Raúl García en la portería; Nelson "el Recluta" Rivera, Leonel Cárcamo, Mario "el Tiburón" Mayén y Miguel "la Muerte" Estrada en la defensa; Fernando "Trucutú" Lazo, Carlos "el Papo" Castro Borja, Marlon Menjívar (Juan García "Chura" Gámez)y Jorge "Mágico" González (Salvador "Macho seco" Coreas) en la volantía; atacando con Julio Palacios Lozano (Juan Luis "Puito" Guerrero) y Ricardo "Culebra" García.

El técnico Lother Ostander utilizó esa noche a Mark Dood en la portería; Zak Ibsen, Marcelo Balboa, Matt Kmosko y John De Brito en la defensa; Brian Benedic (Mark Chung), Brian Quinn, Hugo Pérez y Andrew Strouse en el medio campo; para atacar con Mike Sorber y Jorge Acosta (Carlos Jaguande).

En el plantel cuscatleco solamente aparecían cuatro jugadores del equipo que enfrentó a los estadounidenses el 5 de noviembre de 1989 en el Big Arch Stadium de San Luis Missouri en el cierre de las eliminatorias mundialistas hacia Italia 1990; los defensores Leonel Cárcamo y Miguel Estrada y los volantes Juan García "la Chura" Gámez y Marlon Menjívar, mientras que en el lado norteño no había ningún sobreviviente de ese partido premundialista que terminó sin goles.

JUEGO PRECISO

El Salvador sorprendió a los Estados Unidos muy temprano, apenas a los 18 minutos cuando Castro Borja abrió el marcador con un remate de larga distancia que venció al guardameta Dood para firmar el 1-0.

Pese al dominio, el combinado nacional no pudo hacer más daño a la zona baja de los Estados Unidos que intentaba llegar a la portería de Raúl García a través de Hugo Pérez quien sí enfrentó a El Salvador en el partido premundialista que ganaron 0-1 a la Selecta en Tegucigalpa, Honduras pero que no fue convocado por Bob Gansler en el cierre de dicha eliminatoria mundialista.

El primer tiempo finalizó con la leve ventaja cuscatleca que pudo haber aumentado comenzando la segunda mitad pero Marlon Menjívar falló un penal a los 48' que le brindó un balón de oxígenos a los estadounidenses que adelantaron filas en procura del gol del empate.

Para ello, el técnico Ossander mandó a un novato llamado Mark Chang y al peruano-estadounidense Carlos Jaguande a fin de buscar la igualada.

Pero Ruiz replicó la táctica de su colega al reportar a García Gámez en el medio campo por Menjívar quien decayó en sus ánimos al fallar el penal y mandó al ataque a Juan Luis Guerrero por Palacios Lozano y a Salvador Coreas por Mágico González; cambios que dieron sus frutos cuando Guerrero anotó al 62' el 2-0 al rematar de cabeza un centro de Coreas por la banda derecha.

No hubo más, la única victoria salvadoreña sobre un combinado mayor de los Estados Unidos se había fraguado en un momento en que ambas selecciones estaban en proceso de renovación para el Mundial de 1994.

Castro Borja dijo con sinceridad que "no recuerdo nada de ese partido, solo sé que fue de noche y que era el debut del profesor Ruiz, por lo demás mi memoria no me responde ya que fueron tantos partidos que jugamos en esa década que sería un mentiroso referirme en algunos momentos de ese partido, ni me acordaba que había anotado esa noche", confesó Carlos Castro Borja.

"Ganamos ese partido, tengo vagos recuerdos de ese juego, ellos jugaron de blanco con rayas azules y rojo en el pecho y nosotros jugamos de azul y calzoneta blanca, lo que recuerdo es que marcamos a jugadores importantes de esa selección de los Estados Unidos, entre ellos a Hugo Pérez, hasta nos tomamos una foto antes del juego con él que tengo de recuerdo y dos años después cuando llegó al FAS entablamos una bonita amistad con él", indicó Mario Mayén Meza, actual director deportivo del Águila.