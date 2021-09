El Salvador suma 10 juegos sin ganar en torneos de clubes de Concacaf

Otro año de fracasos a nivel internacional. Alianza, el último de los aspirantes en la Liga Concacaf, fue eliminado el pasado martes ante el Comunicaciones y alarga la racha sin éxitos pero en esta ocasión fue un retroceso en sus aspiraciones como equipo.

Porque hasta ahora Alianza había sido el conjunto que mejor rendimiento había tenido en la región, jugando incluso la Liga de Campeones y compitiendo con los mejores del área en aquel torneo.

En esta ocasión no pudo ser y la racha de derrotas en Concacaf para equipos salvadoreños se extiende. La última vez que un nacional sumó victoria fue en febrero de 2020, semanas antes de la pandemia, cuando los paquidermos vencieron por 2-1 al todopoderoso Tigres de Monterrey.

El Salvador suma 10 partidos sin ganar en un torneo de clubes de la Concacaf.



Hasta aquel entonces, la única victoria registrada ante un equipo azteca fue ante el América el 15 de marzo de 1967 en el estadio Flor Blanca al imponerse a los albos por 2-0 en juego amistoso.



Pasaron 53 años para que un equipo salvadoreño venciera a uno mexicano pero después de aquello, lejos de potenciar el rendimiento, el fútbol salvadoreño no ha encontrado la clave para destacar.



Desde entonces, FAS y Once Deportivo se han sumado como los otros dos equipos con participación internacional sin conseguir pasar de ronda. Los santanecos, para la edición del año pasado, fueron eliminados por el Managua en tanda de penaltis en la fase preliminar.



Mientras que Alianza, que ya estaba clasificado a octavos por su rendimiento en el torneo local, quedó fuera de la competencia tras empatar 1-1 con el Motagua y caer en la tanda de penaltis.



SIN ÉXITO

La edición de 2021 no fue muy diferente. El Once Deportivo hizo su debut internacional bajo el mando de Carlos Romero y el equipo ahuachapaneco sacó la casta porque en la ronda preliminar, empató en el primer encuentro al Comunicaciones en Guatemala pero cayó en el segundo partido en el Cuscatlán. Eliminado.



FAS corrió con la misma suerte ante el Forge de Canadá. Los santanecos mostraron su peor versión, no lograron conectar ni ser eficaces y perdieron su oportunidad de meterse a la llave en Liga Concacaf.



Los de Jorge Rodríguez perdieron el primer partido por 3-1 y aunque el discurso después era la remontada, el equipo no pasó de un empate 2-2 que lo dejó con el global en contra.



Hasta el pasado miércoles, Alianza era el último de los equipos salvadoreños con posibilidades en el torneo regional que da boleto para la Liga de Campeones, pero no logró pasar del Comunicaciones y de nuevo quedó con la ilusión y en octavos de final. Otro año de fracasos.