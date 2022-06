El Salvador rescata el empate ante Granada

Las rotaciones no le funcionaron a Hugo Pérez. Sin embargo los cambios le salvaron los papeles a una selección que tuvo una de sus peores presentaciones ante un rival caribeño y mostró falta de ritmo y conexión a falta de una semana para recibir a Estados Unidos en el Cuscatlán.



Christian Gil anotó a dos minutos para el final el gol que le permitió respirar a la azul y blanco en suelo granadino. Sufrido, quizás injusto pero suficiente para mantenerse en la pelea del grupo en la Liga de Naciones.



El Salvador jugaba en Granada con novedades en su alineación. Las principales eran la aparición de Tomás Romero por primera vez en un partido oficial del equipo mayor bajo los tres palos, mientras que Rudy Clavel lo hacía como lateral por derecha tras la baja de Tamacas.



En ataque además aparecía Denis Pineda por derecha, Joaquín Rivas por izquierda y en punta de ataque repetía Nelson Bonilla. Jairo Henríquez fue baja tras presentar problemas de salud horas después de su llegada a Granada y Enrico Dueñas también estaba en la banca.



Granada demostró ser un equipo peligroso y supuso más problemas para El Salvador de los planteados en la previa. El técnico Hugo Pérez dijo previo al encuentro que hubo video análisis tras lo ocurrido en el Cuscatlán el pasado sábado que concluyó con un 3-1 en favor de la azul y blanco.



Los locales llegaron con más facilidad en los primeros minutos mientras Hugo Pérez le pedía calma a los suyos, más concentración y presión en el mediocampo en donde estaba la clave para dominar el partido.



En los primeros 15 de juego, la selección no lograba salir del acoso local. Clavel salió ansioso en su debut y recibió la primera amarilla pronto en el encuentro cuando tenía dificultades para frenar a John-Brown por derecha.



La azul y blanco no tenía presión. Los pases eran incompletos y no encontraba la forma de superar la presión granadina y superar por los extremos a un equipo físicamente más rápido.



Era esa imprecisión la que hacía que a El Salvador le costara generar peligro. No había conexión. Eric Calvillo no encontraba los espacios y tampoco lograba conectar con sus compañeros.



Fue por eso que en una salida de Tyron Sterling desde su propio campo abrió los espacios, filtró el balón y dejó solo y con espacio a Jacob Berkely. El 1-0 preocupó pero hubo redención seis minutos después para los nacionales tras un penalti sancionado que devolvió la vida.



Larín lo hizo efectivo en 34 minutos pero el partido no le gustaba al técnico Hugo Pérez que inmediatamente mandó a calentar a Kevin Melara y Enrico Dueñas, opciones ante las dificultades que pasaba Clavel por el lateral y Calvillo como enganche.



El estratega nacional entendió que debía modificar también en los extremos y cambió a Joaquín Rivas por Denis Pineda, dando a este último más facilidades por la izquierda para encarar a la defensa granadina.



El final de la primera parte era una bocanada de aire para El Salvador, con apuros, sin conexión, físicamente exigidos y sin suficientes respuestas pese al gol que les dejaba con la igualdad en el marcador.



CAMBIOS

Lizandro Claros fue el primer cambio por Rudy Clavel. El de FAS no consiguió llenar el espacio de Tamacas por derecha y Lizandro Claros era el elegido. Pero la selección no encontraba su mejor versión. Erraba y le regalaba espacios a Granada que obligó a las intervenciones de Tomás Romero.



Nada de eso evitó que sobre 54 minutos Jamal Ray Charles en un mano a mano con el meta salvadoreño, mandara a guardar la pelotita para el 2-1 con todo el tiempo del mundo para definir y volver a poner sobre las cuerdas a la azul y blanco.



Con Roberto Molina y Darwin Cerén en el campo, el técnico Pérez trató de limpiarla imagen de un equipo desconectado, con poca llegada y sin suficientes ocasiones generadas.

Pero a dos minutos del final, Christian Gil le salvó los papeles a la selección tras un gol que le deja de momento le asegura la clasificación a Copa Oro a la espera de lo que haga Estados Unidos.