El Salvador remonta a Panamá en un partido suspendido por tormenta eléctrica

La selección mayor tuvo buenos pasajes y también un mal arranque en un partido que dominó en buenos tramos ante Panamá. El marcador ya lucía 3-2 a favor de los cuscatlecos cuando se suspendió al 68’ debido a una tormenta eléctrica y se dio por finalizado por seguridad para los presentes.



Los pupilos de Hugo Pérez tuvieron un inicio complicado con muchas desatenciones, algo que fue común en los últimos compromisos, por lo que rápidamente se vio abajo por 0-2. No obstante, comenzó a carburar con domino en el mediocampo y presionando al rival, hasta remontarlo en la parte de complemento. Así, lució mejor que su rival canalero en el segundo amistoso en la agenda.



La primera llegada seria de los canaleros y finalizó con gol casi de camerino. Por el sector izquierdo, la azul perdió el balón y una buena conexión entre Rodríguez y Aparicio, dejó en franca posición a Azarías Londoño quien, desde fuera del área, mandó un disparo raso al sector bajo derecho del meta Carabantes. El balón se coló y era el 0-1.



Al minuto 10, los salvadoreños tuvieron el empate en los botines de Christian Gil, quien dentro del área se encontró con el balón pero su remate no estuvo fino. Lo intentó cruzar demasiaso y se fue por un costado de la cabaña de César Samudio .



Sin embargo, Panamá mantuvo mejor la dinámica de juego y encontró el segundo por la vía del penalti. Esto luego que un disparo a quemarropa en el área el balón pegó en la mano de Bryan Landaverde y el árbitro decretó pena máxima. Llegó Richard Peralta y fusiló a Carabantes para el 0-2.

Era un momento incómodo para los salvadoreños. Si bien comenzaron a tener la pelota, no llegaban con claridad. Fue hasta el minuto 28 cuando una buena combinación entre Tamacas, Gil y Blanco terminó con un centro para la llegada de Aguirre que disparó, pero la zaga tapó para el córner.

El descuento llegó al 34’ por intermedio de Bryan Tamacas. Un tiro libre por la izquierda fue prolongado por Jairo Henríquez y en soledad llegó “Buba” al segundo poste para mandarla al fondo y el 1-2.



En el complemento, Panamá apretó y contó con dos opciones para ampliar la ventaja; sin embargo, fue Christian Gil quien puso el empate para los cuscatlecos. La jugada la gestó Landaverde y filtró para Reyes, quien mandó el centro para el delantero que definió de primera para el 2-2.



Al 65’ llegó la remontada cuando Landaverde robó el balón en el medio, abrió para Gil y luego un balón filtrado a Jairo, quien con un riflazo puso el 3-2 para que la azul tuviera las paces con los goles.



Al minuto 68 se suspendió el encuentro debido a la amenaza de lluvia eléctrica y posteriormente se dio por finalizado.