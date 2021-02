El Salvador podría jugar contra Montserrat en Curazao

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) está a la espera de la notificación oficial de su similar de Montserrat que definirá esta semana si el partido El Salvador contra los "Esmeralda Boys" se jugaría en Curazao, duelo correspondiente a la segunda fecha de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

El partido está programado para el 28 de marzo y no sería en Montserrat sino que una de las opciones contempladas es el estadio Ergilio Hato en Willemstad, Curazao.

Por su parte Luis Pérez, secretario general de la FESFUT, explicó que tienen conocimiento extraoficial de que la Azul mayor no jugará en Montserrat, debido a las restricciones del gobierno de ese país por la pandemia del coronavirus.

"No tenemos la notificación oficial pero estaba deambulando en el ambiente (la noticia), se ha oído que no se jugaría en Montserrat, pero oficialmente no nos han notificado nada de eso", dijo Pérez Guerrero.

"Nosotros estábamos dispuesto a todo, acuérdese que depende de lo que dicen las autoridades de los países con lo del covid, por eso es que no se tiene ninguna oficialización de eso", dijo el secretario de la FESFUT.

Medios informativos de Curazao han dicho que además de Montserrat otras selecciones del Caribe pretenden ese escenario como su sede ya que Curazo es uno de los países con menos casos de covid con 4,652 y 4,571 personas recuperadas y menos restricciones en comparación con sus vecinos caribeños. El Gobierno de Montserrat anunció que esta semana iniciará la vacunación contra el covid.

El seleccionado de Montserrat James Comley también fue uno de los que reveló esta posibilidad en una entrevista a un medio local de su país y espera jugar en el Ergilio Hato donde hizo su debut como seleccionado.

Para la selección salvadoreña el partido contra Montserrat será su primera visita y su segundo partido de la ventana de marzo en la eliminatoria mundialista regional. En el caso de la selección caribeña debutará el 24 de marzo con la visita a Antigua y Barbuda.

El viaje a Montserrat es un recorrido largo que va de Miami a Antigua y Barbuda y de ahí se aborda una embarcación especial, un ferry que recorre los 55 kilómetros que les separa de Monserrat.

La azul comenzará su camino en la eliminatoria con el juego ante Granada en el estadio Cuscatlán el 25 de marzo.