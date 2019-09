El Salvador podría enfrentarse a Chile en noviembre

En plática con EL GRÁFICO, el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, dijo que para el 11 de noviembre está programado un amistoso contra El Salvador, en Los Ángeles. Dijo que solo queda pendiente que las dos federaciones firmen carta de compromiso para llevar a cabo ese partido.

Pero este jueves, el promotor internacional, Daniel García, quien organizó el juego entre El Salvador y Guatemala en febrero de este año, dijo a este medio que ya ha reservado el estadio Banc of California, para que el combinado cuscatleco juegue amistoso contra Chile, el 23 de noviembre en ese escenario.

"Yo ya tengo el visto bueno de federación de Chile, solo me quedará pendiente el de El Salvador. Supe que para el 11 de noviembre estaría programado el juego entre El Salvador y Guatemala, para Los Ángeles, pero creo que no es conveniente que esas selecciones se enfrenten ahora. Pero este juego de El Salvador Chile podría jugarse el 11 de noviembre, también. Insisto, Chile ya me dio el aval. lo tengo 100 por ciento confirmado", dijo García.

Si ese partido ante los andinos se logra concretar, la selección llegará luego de recibir en casa a Montserrat (16 de noviembre) y Dominicana (19 de noviembre), en el cierre del grupo B de Liga B de Naciones de CONCACAF. Además para ese momento, ya tendría mejor panorama de cara su posible acceso en el grupo de la hexagonal de CONCACAF.

Por ahora, El Salvador es sexto en la tabla de la región, pero debe mantenerlo hasta junio 2020, que será la fecha para conformar el conjunto de países para la hexagonal que tiene tres plazas disponibles para Catar. Pero por ahora, Panamá, Canadá y Curazao ya le respiran de cerca al combinado a cargo del mexicano Carlos de los Cobos.

Por ahora, la dirigencia de la FESFUT no ha salido a confirmar ninguno de los dos partidos. Este jueves se espera que haya reunión de comité ejecutivo para tocar ese punto y , sobre todo, qué se hará a futuro luego de la derrota por 1-0 ante Dominicana, por la fecha dos de Liga de Naciones.

En cuanto a Chile, estuvo el martes en Honduras y cayó por 2-1 ante la H, que está en firme para el hexagonal de CONCACAF.