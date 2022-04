El Salvador golea a Belice y está cerca del boleto a la final

Con solvencia, así fue la victoria de la selección sub-19 de El Salvador ante Belice en la segunda jornada del torneo FIFA Forward UNCAF 2022, y está cerca de conseguir el pase a la final.

Con goles de Mauricio Cerritos, Ronald Arévalo, Hamilton Benítez e Isaac Esquivel y Mayer Gil, la azulita goleó por 1-5 a los Jaguares. Eldon Reneau descontó para los locales.

Los salvadoreños empezaron dominando la posesión del balón desde el primer minuto del juego, llegando fácilmente a la otra mitad de la cancha, aunque sin poder pasar la última línea de la escuadra de los Jaguares.

La primera opción clara llegó al minuto 15, cuando Alexis Velasco recibió un pase en el área tras un error de la zaga de los locales, mandando el balón por encima de la portería que defendía Isaac Castillo.

La insistencia salvadoreña dio sus frutos al minuto 16,cuando Mauricio Cerritos anotó tras entrar en el área por el sector derecho, a pesar que, previamente había falta sobre Alexis Velasco.

El volante del Marte aprovechó que el zaguero beliceño estaba más concentrado en retener a Velasco y fue directo al balón para abrir el marcador. Era el primero de la azulita.

Los beliceños no se encontraban en el partido, no lograban llegar al área contraria, tomando decisiones apresuradas que no tenían ningún beneficio.

Además, la presión alta de los salvadoreños evitaba que salieran cómodamente desde su mitad del campo.

Sobre el minuto 25, Ronald Arévalo marcó un auténtico golazo. El delantero se metió al área contraria mediante una serie de paredes que construyó con Velasco, luego la defensa de Belice evitó el pase con una barrida, pero Ronnie hizo un taconazo de lujo y puso el segundo de la noche.

La fiesta de los salvadoreños no se detuvo, y seis minutos después llegó el tercero.

El equipo dirigido por Gerson Pérez era paciente para tejer sus ataques, y en el medio campo, en un balón que parecía perdido, Harold Osorio transformó un error en una oportunidad clara de ataque.

El capitán, mediante un tunelito, dejó a su marca, puso un pase filtrado para Isaac Esquivel, quien adelantó el balón y se llevó una falta por parte del guardameta Castillo, pero Hamilton Benítez estuvo atento y disparó al arco. Este es el segundo gol de Benítez en el campeonato.

Belice tuvo muchos problemas para llegar al campo contrario, no tuvo mucho el balón, El Salvador fue el claro dominador en el primer tiempo, estando cerca de ampliar el marcador.

Pocas oportunidades tuvieron los beliceños, sobre todo en el cierre de la primera mitad,el portero cuscatleco, Edgar Alguera, y la zaga nacional estuvo atenta para evitar cualquier sorpresa.

La afición local celebraba cualquier tipo de llegada, aunque no finalizaron en gol.

Para el segundo tiempo, ambos equipos hicieron varias modificaciones, los locales para intentar remontar el resultado, y los visitantes ya pensando en el próximo partido.

Los beliceños se lanzaron al ataque, fueron más insistentes en sus llegadas, aunque no lograban penetrar la defensa contraria.

Los nacionales sufrieron una baja. Sobre el minuto 56, Hamilton Benítez salió en camilla tras un fuerte golpe en su pierna derecha. En su lugar entró Andrés Rivas.

El Salvador tuvo otra ocasión y consiguió poner el cuarto gol de la noche.

Al minuto 60, Isaac Esquivel, quien ya portaba la cinta de capitán, recibió un pase filtrado de parte de Mayer Gil, y a pesar que iba siendo retenido mientras corría, el 9 logró llegar al balón y anotó su primer tanto en el torneo.

El panorama no era el ideal para los locales, cuya frustración se notaba en el campo, cometiendo muchas faltas. Aún así, consiguieron poner el primero en su cuenta.

Sobre el minuto 67, el capitán Eldon Reneau marcó un golazo desde tiro libre, un balón imposible para Edgar Alguera. El estadio estalló de emoción. Luego hubo una pequeña trifulca entre jugadores de ambos equipos por agarrar el balón, sin embargo sólo se quedó en anécdota.

Era el mejor momento de los beliceños, y aún así la selección de El Salvador siguió fabricando llegadas, peleando el balón.

Al minuto 75, Mayer Gil mandó un centro retrasado que Alexis Velasco recibió, no obstante su disparo terminó en las manos del portero Castillo.

Los visitantes jugaban con una intensidad menor comparada a la del primer tiempo, pero llegaban con la misma facilidad al territorio contrario.

Esto provocó que los beliceños fueran más agresivos con sus entradas y Francisco Portillo se llevó un duro golpe en la cabeza sobre el minuto 79.

Los salvadoreños continuaron dominando, y la frustración de los locales era más que evidente, lastimando a los jugadores nacionales.

Mayer Gil cerró la goleada con un tanto en el agregado.

En la próxima jornada, El Salvador peleará por el liderato del grupo ante Nicaragua este jueves a las 4:15 PM en el estadio FFB.