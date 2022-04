El Salvador gana en penales a Uruguay y sueña con el título en la Beach Soccer Cup

Herbert Ramos ataja el penal a jugador de Uruguay durante la tanda y le dio la oportunidad a El Salvador de ganar el encuentro con un gol de Heber Ramos. Foto: Carlos Cárdenas, El Gráfico

La selección masculina de El Salvador obtuvo una nueva victoria en la Beach Soccer Cup 2022 al superar por 4-3 a Uruguay en penaltis, en un emocionante juego, no apto para cardíacos.



Eliodoro Portillo, Exon Perdomo, con un triplete, y César Rivera anotaron para los nacionales en el tiempo regular, con un marcador de 5-5 que se mantuvo hasta el tiempo extra. Herbert Ramos fue el héroe de la tanda de penales al anotar el último en la ronda definitoria.

De esta manera, la azul playera se ubica en la primera posición con cuatro puntos debido a que solo se le otorga uno por ganar en penaltis. Hoy se mide ante México y necesita ganar para que la corona quede en casa.

Fue Uruguay quien pegó primreo. Nico Bella abrió el marcador a favor de los uruguayos en cinco minutos de juego, tras recibir un pase y puntear la pelota en la esquina inferior izquierda del arco que defendía Eliodoro Portillo.



El partido estaba de ida y vuelta. Los dos equipos se lanzaron al ataque. En cuestión de segundos el capitán de la selección nacional, el arquero Eliodoro Portillo, puso el empate parcial con un golazo anotado desde su propia portería.





Y con otro golazo, esta vez de los contrarios, se haría presente en el estadio de la Costa del Sol. Ignacio Di Bello pondría a los uruguayos de nuevo en ventaja. El nueve charrúa ejecutó una impecable chilena.



El partido se empezó a calentar al cierre del primer período acabó con un encontronazo entre Bella y Elmer Robles, cuando disputaban de un balón que terminó en las manos de Portillo.



Los ánimos no se calmaron, Facundo Cordero le dio una patada a Portillo en el área de los salvadoreños y fue amonestado a tan solo 18 segundos para finalizar este período.



Los uruguayos ampliaron el marcador en minutos gracias a un tiro libre al borde del área salvadoreña. Ignacio Di Bello marcó su doblete al minuto tres del segundo período. Ya eran tres goles para los charrúas (1-3).



El Salvador no se rendía y trató de responder a los ataques de los sudamericanos. Quien no falló fue Exon Perdomo, al marcar una asombrosa chilena, directa al ángulo superior izquierdo, con poco más de cinco minutos para el cierre del segundo período. El empate cayó un minuto después, de nuevo con la firma de Exon Perdomo, quien definió sin complicaciones y sin marca ante Rocco.

Óscar Cruz anima a Hebert Ramos durante la tanda de penales en donde El Salvador se impuso a Uruguay en la Beach Soccer Cup. Foto: Carlos Cárdenas, El Gráfico.





FINAL DE LOCURA

Y César Rivera le dio la vuelta al marcador con un disparo directo al ángulo superior izquierdo. Otro golazo para los salvadoreños. A poco más de tres minutos para el cierre de ese período. Este es el segundo gol de Rivera con la camiseta de la selección.



El cuadro uruguayo puso el empate con un cabezazo de Richard Catardo al término del segundo período. En el tercer período, las acciones siguieron igualadas, los dos equipos no encontraban la chance de marcar. A falta de tres minutos para que concluyera el juego, Exon Perdomo marcó su triplete, mediante un tiro libre, pero Gastón Labuche respondió para los uruguayos y marcó el quinto, empatando todo a falta de 47 segundos para la finalización, mandando el juego a la prórroga y penaltis.



Velásquez y Labuche marcaron sus tiros Bella falló para los uruguayos gracias a la atajada de Herbert Ramos, pero Óscar Cruz falló. Catardo adelantó a los sudamericanos y Rivera empató. Di Bello marcó su tiro. Melvin Quiteros también anotó su intento. Herbert Ramos atajó el tiro de Guillermo Costa y Exon Perdomo no pudo liquidar la victoria. A Facundo Cordero también le atajaron su disparo y Heber Ramos dio la victoria.