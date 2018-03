El Salvador es eliminado del ránking mundial de fútbol femenino de la FIFA

El Salvador tuvo una súbita salida del ránking del fútbol femenino de la FIFA luego de 18 meses de inactividad, según registra la página de la entidad rectora del balompié mundial en su última actualización, del 23 de marzo.

La azul femenina pasó de la casilla número 84 a estar fuera del ránking en los último meses, según refleja el sitio.

Sin embargo, Víctor Zenón Gómez, directivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y encargado del fútbol femenino, se mostró sorprendido por el puesto que ocupa el país, aunque en sus cuentas la inactividad no alcanza los 18 meses.

"En esto influyó que no clasificamos al Premundial de CONCACAF en 2017 y no hemos tenido mucha actividad en los últimos meses, pero no hemos dejado de apoyar a la selección femenina. Incluso, estamos utilizando fondos propios", comentó Gómez.

La última actualización advierte un descenso de 34 peldaños en el listado mundial.

SIGUEN EN TRABAJO

De acuerdo a Víctor Zenón Gómez, la selección femenina ha iniciado hace poco su trabajo con miras a participar en el clasificatorio centroamericano al Premundial de la especialidad, bajo las órdenes del profesor Élmer Guidos Cardona.

Guidos fue nombrado en el cargo hace dos semanas, en lugar de Ricardo Herrera.

El Profesor Elmer Guidos dio a conocer nómina de convocadas para iniciar microciclo de trabajo de la preselección nacional mayor femenina. pic.twitter.com/Vdh7XOScQr — La Selecta (@LaSelecta_SLV) 21 de marzo de 2018

El Salvador participó en los Juegos Centroamericanos Managua 2017, pero fue una competición para selecciones sub 23.