El Salvador, entre los más goleadores

La selección que dirige Hugo Pérez es la tercera con mejor cuenta goleadora en las eliminatorias de CONCACAF desde el cambio de formato que le obligó a empezar con una fase de grupos desde finales del año pasado.

Los cuscatlecos, en seis partidos disputados, anotaron 19 goles entre la fase de grupos (13) y la fase dos que fue una serie a ida y vuelta ante San Cristóbal y Nieves (6). De esta manera, es la tercera mejor artillera superada únicamente por Canadá que ha anotado 31 dianas y Panamá con 21.

Pero si nos vamos a los últimos cuatro compromisos, es decir desde que Hugo Pérez se hizo de las riendas de la selección, la selección salvadoreña ha anotado 16 tantos para un promedio de cuatro por partidos.

En ese recuento, bajo la tutela de Pérez, golearon a Islas Vírgenes Estadounidenses (7-0), Antigua y Barbuda (3-0), y la serie ante San Cristóbal y Nieves con un global de 6-0. Por lo tanto, en los últimos cuatro compromisos, la azul es la segunda máxima goleadora.

Esto porque en ese periodo supera a Canadá que hizo 15 dianas. Los norteamericanos derrotaron a Aruba (7-0), Surinam (4-0) y en la serie ante Haití ganaron con global de 4-0. Pero queda por debajo de Panamá que en los últimos cuatro partidos golearon a Anguila (13-0), Surinam (3-0) y a Curazao en un global de (2-1) para un total de 18 tantos.

En la "era" de Hugo Pérez, el máximo goleador es David Rugamas con seis anotaciones. "La idea es la misma, jamás nos vamos a tirar atrás y vamos a tratar de anotar nuevamente y tener un resultado a favor de nosotros", dijo del delantero cuscatleco.

Si bien el choque del pasado martes la selección falló mucho, para el timonel lo importante era alcanzar el objetivo y a partir de ahora comienza la etapa de evaluación.

“No tuvimos la contundencia que teníamos que haber tenido pero estoy contento porque se crearon las oportunidades y estuvimos allí, simplemente que no tuvimos la certeza para concretar pero ese punto no me molesta, ganamos que era importante”, dijo Pérez.

El listado de países goleadores en todo el proceso eliminatorio es el siguiente: Canadá 31, Panamá 21, El Salvador 19, Curazao 16 y Guatemala 14.