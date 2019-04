El Salvador conocerá sus rivales de Copa Oro este miércoles

La Confederación de Fútbol de la Asociación de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) tiene todo listo para anunciar este miércoles 10 de abril los grupos y el calendario de la decimoquinta edición de la Copa Oro. El evento se realizará en Los Ángeles a las 4:00 p.m. (hora en El Salvador).

Las cabezas de grupo están definidas desde septiembre. México está en el A, Costa Rica en el B, Honduras en el C y Estados Unidos en el D. Se tomó en cuenta que estas cuatro selecciones son las mejores sembradas de la confederación en el ránking FIFA.

Mirá en dónde está El Salvador en el actual ránking FIFA.

En este torneo también participarán Trinidad y Tobago, Haití, Canadá, Martinica, Curazao, Bermudas, Cuba, Guayana, Jamaica, Nicaragua y El Salvador.

La Copa Oro se celebrará del 15 de junio al 7 de junio en 17 sedes: Rose Bowl (Pasadena), Broncos Stadium (Denver), NRG Stadium (Houston), BBVA Compass (Houston), Banc of America Stadium (Charlotte), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Nissan Stadium (Nashville), First Energy Stadium (Cleveland), State Farm Stadium (Phoenix), Soldier Field (Chicago), Red Bull Arena (Harrison, NJ), Banc of California (Los Ángeles), Toyota Stadium (Frisco, TX), Allianz Field (Saint Paul, Minnesota) y Children's Mercy Park (Kansas City).

También habrá acciones, por primera vez de forma simultánea, en el estadio nacional de San José (Costa Rica) y el Independence Park (de Kingston, Jamaica).

EN DÓNDE JUGARÍA

Si el equipo dirigido por Carlos De los Cobos queda en el Grupo A con México, en fase de grupo se presentará en Pasadena, California; Denver y Charlotte.

En el Grupo B, comandado por Costa Rica, visitaría al país centroamericano en San José en la primera fecha y después se desplazaría a Frisco y Nueva Jersey, respectivamente.

Si le tocara jugar el Grupo C, allí ya están ubicados Honduras y Jamaica. El primer juego es en Kingston y los siguientes partidos en Houston y Los Ángeles.

Pero si fuese ubicado en el Grupo D, donde está sembrado como cabeza Estados Unidos, el equipo salvadoreño se presentará en Minnesota, Cleveland y Kansas City.