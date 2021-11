El Salvador cerrará la octagonal con dos juegos en casa y cuatro visitas

La selección de El Salvador se estancó en el séptimo lugar tras la derrota de 2-1 ante Panamá y tiene cuesta arriba la eliminatoria mundialista camino a Catar luego de ocho jornadas disputadas en la octagonal de la Concacaf.



La octagonal entrará en un receso hasta enero y en los últimos seis partidos de la eliminatoria a El Salvador solo le quedan por jugar dos partidos como local y cuatro como visitante.





Al combinado que dirige Hugo Pérez solo le falta recibir en el Cuscatlán a Canadá y a Costa Rica.



En condición de local, la Azul solo ha podido ganarle a Panamá (1-0) y el resto son puros empates ante Estados Unidos (0-0), Honduras (0-0) y Jamaica (1-1).



La Azul debe devolver la visita a Estados Unidos, viajará a San Pedro Sula y al Caribe para enfrentarse a Honduras y Jamaica, respectivamente. Cerrará la eliminatoria con una visita al estadio Azteca.



El Salvador se quedó con seis unidades y ve alejarse sus posibilidades de al menos pujar por el cuarto puesto, pero su timonel Hugo Pérez se resiste a tirar la toalla.



La eliminatoria reiniciaría hasta el 27 de enero del 2022 con triple fecha de partidos en la que El Salvador viajará a territorio norteamericano para enfrentarse a Estados Unidos, en sede aún por definirse.



La selección salvadoreña empató 0-0 en el Cuscatlán el 2 de septiembre y fue uno de los partidos en los que la Azul dejó buenas sensaciones.



El segundo partido del 2022 del combinado cuscatleco será el 30 de enero contra Honduras en territorio catracho. La selección hondureña es última en la clasificación de la octagonal y tratará de reaccionar luego de la llegada del colombiano Hernán "Bolillo" Gómez.



El primer juego en casa del 2022 será ante Canadá que se perfila como una de las candidatas a quedarse con uno de los tres boletos directos al Mundial Catar.



La selección de la Hoja de Maple y actual líder de la octagonal visitará el Cuscatlán el 2 de febrero. Antes de jugar ante El Salvador, los norteamericanos se enfrentarán a Honduras en San Pedro y recibirán a Estados Unidos, posiblemente, en Edmonton.



La triple fecha de marzo del 2022 serán puras visitas para la Azul y Blanco. Los cuscatlecos viajarán al Caribe el 24 de marzo para enfrentarse a Jamaica, selección que estuvo cerca de llevarse un triunfo del Cuscatlán, pero El Salvador rescató el 1-1 con tanto de último minuto de Alex Roldán.



El último juego en casa para El Salvador será el 27 de marzo y le hará los honores a Costa Rica que ha tenido altibajos en la eliminatoria.



Hugo Pérez y compañía cerrarán la eliminatoria con la visita al estadio Azteca para enfrentarse a México. Los aztecas no han tenido la mejor eliminatoria y cedieron el liderato luego de la derrota ante Estados Unidos y Canadá.



El Tri ganó de manera sólida a El Salvador 2-0 en el Cuscatlán el pasado 10 de octubre, duelo que dejó la expulsión del salvadoreño Mario Jacobo y el azteca Néstor Araujo.



Partidos de El Salvador en la octagonal

Fecha Partido

27 de enero 2022 Estados Unidos vs El Salvador

30 de enero 2022 Honduras vs El Salvador

02 de febrero 2022 El Salvador vs Canadá



24 de marzo 2022 Jamaica vs El Salvador

27 de marzo 2022 El Salvador vs Costa Rica

30 de marzo 2022 México vs El Salvador