El Salvador cae ante México en el Azteca

Muchas cosas pudieron afectar a la selección de El Salvador. El smog, la altura, un rival individualmente superior, no importa. Las excusas no caben porque México pasó por encima y puso punto final a la octagonal tras un 2-0.



Pero se puede decir que la selección murió de pie. No renunció a la idea y tomó riesgos, lo que México supo aprovechar y sin mucho desgaste mató las ilusiones del equipo salvadoreño en su visita al Azteca.



Muy poco lo de El Salvador. A la selección le fue imposible mostrar su juego en un estadio que puede intimidar a pesar de no estar a la totalidad de su capacidad pero en el que el rival demostró por qué, a pesar de las dudas en su juego, es una de las potencias de la CONCACAF.



La selección tuvo un cierre emotivo por lo que significó jugar en el estadio Azteca. Y es que la mayoría de jugadores pisaban por primera vez el terreno de uno de los escenarios más míticos del fútbol mundial.



En la previa las fotografías y los recuerdos aparecieron en las redes sociales de los jugadores pero ya en la cancha, la mentalidad debió ser de máxima concentración ante un rival al que pretendían arruinarle la fiesta.



Gerardo Martino realizó cinco cambios en su alineación, quizás para terminar de probar su idea en esta irregular eliminatoria eliminatoria mundialista en la que gran parte de la afición no terminó de convencerse por las formas y la manera en la que se desempeñó el Tri en esta etapa.



No sorprendía demasiado el técnico Hugo Pérez. La idea siempre ha sido salir a jugar, no a guardarse. Pelear es parte del adn de esta selección a lo largo de este proceso y por eso, el DT mandaba al campo un once con modificaciones pero con ideas claras.



La novedad por el lateral izquierdo fue Miguel Lemus. El chalateco saltaba al campo en lugar del sancionado Álex Larín, mientras que Kevin Reyes por izquierda y Styven Vásquez como ariete eran las sorpresas de la alineación.



Y en los primeros minutos la selección recibió toda la presión del rival pero nunca entró en desesperación. Las dos líneas defensivas mantenían su posición y México trataba de superarla con su juego individual pero todo estuvo controlado.



Sobre los 9 minutos Mario González hizo su primera aparición tras un centro de Antuna que el guardameta anticipó con presión. La selección, a pesar de la presión, trataba de salir con el balón y cuidar la posición.



Pero México era más preciso y rápido con la pelota. Lo demostró sobre 17 minutos cuando en un cobro de esquina, Uriel Antuna le ganó la espalda a los defensores salvadoreños y tras un rechace de González, el extremo del Cruz Azul anotó el primer del partido.



En la previa se habló de las prohibiciones por el smog que afectaba a la capital mexicana. El aire era más pesado y sumado a la altura, las condiciones de juego requerían adaptación.



Tal vez eso afectaba a El Salvador en el arranque. Los de Hugo Pérez eran más lentos y tenían dificultades para competir con el ritmo de los locales, que querían pasar por encima de la azul y blanco para comenzar a despejar dudas de cara a la Copa del Mundo.



El que más problemas pasaba era "Chalatío". El lateral del equipo norteño sufría en cada llegada de Antuna y Jiménez.



Fue precisamente el jugador del Wolves el que anotó de penalti el segundo para los locales sobre 44 minutos y el marcador vislumbraba lo que parecía lógico en la previa.



PÉREZ MODIFICÓ

Los errores en transiciones y en defensa le costaron caro a El Salvador. Para el complemento, Hugo Pérez modificó con Lizandro Claros por izquierda, Eduardo Vigil de central por Zavaleta y Rivas por Vásquez en el centro del ataque.



Las dificultades que mostró Lemus le valieron el cambio y los errores fueron muy parecidos a los que ocurrieron en el partido contra Jamaica.



Hay cosas que destacar de la selección. A pesar del marcador, el equipo nunca se tiró atrás. Mantuvo el planteamiento táctico pese a los tantos en contra y en el Azteca, ante México, tiene su crédito y valor.



El tiempo no alcanzó para más. A los pupilos de Hugo Pérez México les pasó por encima. Fin de la historia y del cuento de hadas. A pensar y planificar el 2026.