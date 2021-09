El Salvador cae ante Guatemala y sigue sin marcar

La selección de El Salvador cayó anoche 0-2 ante su similar de Guatemala en un partido de corte amistoso. Lo más relevante fue ver nuevos rostros que pueden ser útiles al cuerpo técnico a futuro aunque el volumen de juego decayó por momentos.



Los salvadoreños intentaron crear condiciones de juego en base a las agrupaciones para abrir espacios, algo que quedó en deuda sobre todo en la primera mitad donde no encontró la comodidad para robar pelotas ni para crear opciones. Un resultado que deja poco ante un rival que presentó orden ya provechó las que tuvo.





Como era de esperarse, el 11 inicial tuvo muchas novedades en relación a lo que habitualmente venía presentando Hugo Pérez. Damián Alguera se estrenó bajo los tres postes para presentar sus credenciales de cara a futuras convocatorias.



Así, Cristian Martínez, Eric Calvillo, Danny Ríos, Roberto Molina y Christian Sorto fueron novedades siendo acompañados por experimentados como Domínguez y Jairo Henríquez. Durante el calentamiento, Tamacas sufrió molestias y en su lugar Allexon Saravia le suplió.



Danny Ríos tuvo la primera ocasión para abrir el marcador de parte de la azul. Tras una buena combinación dentro del área, el balón le quedó al cuscatleco quien le dio con potencia pero desviado y se fue la chance.



A pesar de ese buen impulso nacional en los primeros minutos, la bicolor comenzó a tener sus mejores momentos de lucidez con un control más sólido del balón y acompañando más elementos en ataque.



Fue así que, tras una buena parte de dominio, tomaron ventaja. Christopher Ramírez aprovechó una desatención en la zona baja cuscatleca tras un trazo largo, controló dentro del área y con un disparo cruzado superó a Alguera para el 0-1 al 19’.



Apenas dos minutos más tarde, Guatemala amplió la ventaja a través de Pedro Altán, quien definió en plena soledad tras un pase de Fernando Fuentes y si bien el portero Alguera conectó con el balón, no pudo desviar el riflazo y era el 0-2 en la pizarra.



Los chapines, con poco, complicaron a los pupilos de Pérez que no encontraban comodidad para abrir espacios.



El combinado cuscatleco lo intentó con un tiro libre de Jairo Henríquez (35’) y un riflazo de larga distancia de Calvillo (37’) que bien atajó el meta chapín.



Sobre el cierre de la primera mitad, Jairo se coló hasta el área con una serie de paredes y remató, pero le atajó la zaga rival.



más posesión

En el complemento, la selección tuvo más dominio de balón y lució un poco mejor con las incorporaciones de Jeremy Garay, Ronny Arévalo, Styven Vásquez, quienes dieron un poco más de dinamismo al ataque aunque sin encontrar la ruta al gol.

Las opciones fueron de larga distancia. Nuevamente Jairo Henríquez lo intentó al 74’ con un disparo directo que controló el meta chapín sin problemas.



Los chapines tuvieron una última oportunidad con un disparo de Marcos Domínguez desviado. La azul cerró anoche su quinto partido sin anotar.