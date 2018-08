El Salvador a un mes de debutar en la Liga de Naciones

La Liga de Naciones de CONCACAF es la primera competencia internacional de la selección en este 2018 y será el debut oficial del técnico mexicano Carlos de los Cobos con la azul y blanco.

El 8 de septiembre es la fecha de su debut en el nuevo formato en la CONCACAF (clasificatorio para Copa Oro) y Montserrat es su primer rival.

Esta selección, a priori, tiene un perfil bajo. Comparte el puesto 204 del ránking FIFA junto a Islas Vírgenes Británicas. Y desde marzo de 2015 no disputa juegos internacionales, cuando fue eliminada por Curacao en la primera ronda de la eliminatoria mundialista a Rusia 2018. Si sólo hubiese superado a esa selección caribeña, habría sido rival de los salvadoreños.

De acuerdo a la Asociación de Fútbol de Monteserrat en su cuenta de Twitter (@Montserrat_FA), está en busca de partidos de preparación en el Reino Unido con equipos de Liga Nacional Premier Vanarama Norte y Sur (equivalente a la tercera división).

¿QUIÉNES LA INTEGRAN?

Sus jugadores militan en ligas de Inglaterra, Gales, Suecia y Bulgaria. Uno de los referentes del equipo es el delantero Lyle Taylor, un jugador habilidoso de 28 años que fue fichado en julio por el Charlton Atletic de la Liga 1 de Inglaterra.

Otros elementos de Montserrat son Massiah McDonald Coalville, del Town FC. En mayo, en declaraciones a Concacaf, McDonald mencionó: "No estamos en esta Liga de Naciones solo para ser un número más, estamos aquí para ganar y por cualquier medio necesario".



Entre los veteranos están el delantero Bradley Woods-Garness del Lowestoft Town y quien ha marcado dos goles con su selección; así como el mediocampista Dean Morgan, de 34 años, quien milita en el Newport County de Gales.

Uno de los más jóvenes del grupo es el volante Brandon Comley, quien a sus 22 años juega en el Queens Park Rangers, de la segunda división inglesa.

SU CANCHA

El Salvador abre esta competición de visita. Se presentará en en el Blakes Estate Stadium, también conocido como el MFA Inc. Complex, en Look Out.

Este escenario se construyó en 2002 con fondos de FIFA y tiene una capacidad para albergar mil espectadores. Sólo tienen habilitado el sector de tribuna que está techada.

¿CÓMO LLEGAR?

Montserrat es un territorio británico de ultramar ubicado al sureste de la isla de Puerto Rico, en aguas del mar Caribe. Forma parte de las Antillas Menores o Pequeñas Antillas al suroeste de Antigua y al noroeste de Guadalupe.

Su extensión es de 102 kilómetros cuadrados y tiene una población aproximadamente de 6 mil habitantes. Su capital es Plymouth y Brades.

Para llegar los turistas pueden viajar en las aerolíneas British Airways (BA), American Airlines y Delta. Un vuelo comercial, cotizándolo desde ya para septiembre, resulta un poco caro, pues puede llegar a costar entre 1 mil 200 y 1 mil 400 dólares, según las escalas.

Una opción es viajar desde El Salvador al Aeropuerto LAX de Los Ángeles y allí se hace escala hacia el Aeropuerto Internacional de Miami para tomar finalmente un vuelo hacia el Aeropuerto de Saint John en Antigua y Barbuda. El viaje desde Los Ángeles hasta Antigua y Barbuda es de 11 horas con 42 minutos.

Al arribar a Antigua y Barbuda hay vuelos charter a las islas vecinas (Montserrat, Anguila y San Bartolomé). Ese sería el viaje que emprenderá la selección y quiénes la acompañen.

En cuanto a la moneda local, se llama Dólar del Caribe Oriental y su conversión a dólar estadounidense es de 2.70 actualmente.