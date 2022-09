El Salvador-Perú: La Azul con jugadores con rodaje

El Salvador contra Perú significó el partido de reinicio para el proceso del técnico Hugo Pérez. Tras los partidos de Liga de Naciones y con la salida del Comité Ejecutivo, el estratega puede volver a su proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La selección presentó algunas novedades en su convocatoria oficial para el campamento que se realizó la última semana en Washington y antes del duelo contra Perú.

Pero el técnico mantuvo su apuesta agregando, en su mayoría, a jugadores que han tenido ritmo de partido y con el flamante regreso de Eriq Zavaleta y Álex Roldán a la lista tras varios meses fuera.

De los convocados destaca la inclusión de Robinson Aguirre, que debutó ante Panamá en el amistoso de mayo pero que ha sido habitual en la selección sub-20 y uno de los jugadores más destacados del grupo.

Los nombres que se agregan y todavía no visten de azul son el extremo Michell Mercado y Brayan Gil. Este último no pudo incorporarse y su estreno con la azul y blanco está por verse.

En el caso de Mercado, el jugador no alcanzó los trámites migratorios necesarios y, como confirmó el técnico Hugo Pérez durante la semana, prefirieron evitar su participación en el encuentro por no salir perjudicados ante FIFA por alinear a un jugador que todavía no alcanza la nacionalidad a pesar que se trata de un encuentro amistoso.

El delantero Michell Mercado comentó sobre su situación con la selección, equipo en el que no podrá debutar ante Perú debido a que no consiguió su ciudadanía salvadoreña.

“Está un poco complicado (el trámite) el profe ya me había comentado eso, pero estoy contento por esta oportunidad que me están dando, creo que es un paso muy importante para mí y lastimosamente no podré jugar mañana, pero lo importante fue la convocatoria y a seguir”, declaró.

Con recorrido

Pero en líneas generales, el técnico llevó a Estados Unidos a los jugadores con más ritmo de competencia y en mejor estado de forma. El DT hizo algunos cambios debido al parón liguero en el país, lo que obligó a modificar ante la falta de competencia de varios jugadores que han contado con minutos en la azul y blanco a lo largo del año. El Salvador intentará cambiar de cara en un partido de peso.