El Salvador-Panamá: Ya toca ganar

Ya son siete partidos sin victoria y cinco sin anotar gol. La selección de El Salvador vuelve al ruedo este jueves por la noche en la cuarta fecha de la octagonal de CONCACAF y recibe a Panamá con la obligación de ganar y saldar esas cuentas pendientes.

En resumen, la azul tiene dos puntos luego de dos empates en los primeros tres partidos de la octagonal. Igualó sin goles ante Estados Unidos y Honduras y fue goleado por Canadá. Por ello, si quiere aspirar a ser protagonista y tener opciones de ir al Mundial de Catar 2022, todo empieza por ganar este jueves.

Así lo ha manifestado tanto el cuerpo técnico como el plantel, quienes aseguran que el tema de la falta de gol "es algo que tenemos que mejorar" de acuerdo a Amando Moreno por lo que el trabajo ha estado enfocado en concretar las opciones de gol.

De acuerdo con el entrenador Hugo Pérez, "tenemos cinco partidos sin anotar pero no quiere decir que vamos a traer a alguien y se va a acabar el problema. El generar ocasiones y concretarlas es lo que no hemos hecho bien". Por ello, considera que el trabajo es lo único que permitirá encontrar la ruta al gol.

Para este encuentro hay novedades en la convocatoria, algunos obligados por lesión como el caso de la ausencia de Ronald Rodríguez y Eriq Zavaleta. De esta manera, los rostros nuevos son el defensor Mario Jacobo, los volantes Pablo Punyed, Christian Martínez, Marcelo Díaz y los delanteros Cristian Sorto y Cristian Gil.

"Desde el momento en que llegamos el domingo, el profe nos ha hecho énfasis en que tenemos que ganar. Estamos motivados, estamos en casa ante nuestra afición y contentos esperando que podamos hacer las cosas bien y sacar la victoria", expuso Gil.

Quien no está para ser titular es el volante Narciso Orellana. El elemento del Alianza viene de un proceso febril que le ha dejado fuera de los últimos dos compromisos con su equipo y de acuerdo con el auxiliar de la Azul, William Renderos, "tiene mejoría pero no para estar de inicio". Las opciones para suplirlo son Isaac Portillo y Darwin Cerén.

En alza

Por su parte, los canaleros llegan al Cuscatlán con mucha motivación luego de mantenerse invictos en la eliminatoria. En la octagonal, suman cinco puntos lueo de una victoria (ante Jamaica) y dos empates (Costa Rica y México) para estar en la cuarta posición.

De acuerdo con el entrenador Thomas Christiansen, Panamá llega con ganas de sumar su primera victoria en el Cuscatlán por eliminatorias. "Estamos claros que vamos a un campo difícil, donde la hierba está alta e irregular, quizás el juego directo es una base que puede ser en el partido, aunque eso no significa que no vamos a salir jugando desde atrás, no quiero decir que lo vamos a hacer o no, pero es una opción", expuso.

Entre los 27 jugadores del plantel canalero destacan 12 futbolistas que cuentan con experiencia en mundiales de las categorías Sub-17 y Sub-20. Cuatro futbolistas pertenecen a la generación que participó en el Mundial Sub-20 de 2007: los volantes Aníbal Godoy, Alberto Quintero, Armando Cooper, y el delantero Gabriel Torres.



Tres futbolistas disputaron el mundial en la misma categoría, pero en la edición de 2011: el portero Luis Mejía, y los defensas Harold Cummings, Eric Davis. En la edición de 2015 participaron el defensa Fidel Escobar y el delantero Ismael Díaz. El atacante también formó parte de la selección que clasificó al mundial Sub-17 disputado en 2013.

La última ocasión que cuscatlecos y canaleros se enfrentaron en eliminatorias mundialistas fue en 2008 en una serie a ida y vuelta. En Panamá, los locales ganaron por 1-0 mientras que en la vuelta, en el estadio Cuscatlán, la azul se llevó los tres puntos con un 3-1 agónico que dio el boleto a la siguiente fase y una total frustración para los panameños.

POSIBLES ALINEACIONES

EL SALVADOR (4-3-3)

1. Mario González

20. Bryan Tamacas, 3. Roberto Domínguez, 5. Eduardo Vigil, 13. Álex Larín

15. Álex Roldán, 27. Isaac Portillo, 21. Marvin Monterroza

8. Joshua Pérez, 14. Joaquín Rivas, 17. Jairo Henríquez

DT: Hugo Pérez

PANAMÁ (4-5-1)

1. Luis Mejía

4. Fidel Escobar, 15. Eric Davis, 16. Andrés Andrade, 23. Michael Murillo

7. José Rodríguez, 8. Adalberto Carrasquilla, 20. Aníbal Godoy, 19. Alberto Quintero, 10. Edgar Bárcenas

9. Rolando Blackburn